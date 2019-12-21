ロッテは21日、12月1日に球団公式チアパフォーマー M☆Splash!!2020メンバーオーディションを行い応募総数145名の中から2020年M☆Splash!!新メンバー13名が決定したことを発表した。



来季は現役メンバーと合わせて25名で活動を行う。なお千葉県出身者が7名加入し、現役メンバーと合わせて12名のメンバーが千葉県出身となる。



▼ 新メンバー

AMI（千葉県習志野市出身、チアダンス歴12年）

ASUKA（東京都出身、Mチアダンス歴12年、ジャズ歴4年）

AYAKA（東京都出身、チアダンス歴8年、ジャズ歴3年、バレエ2年）

CHIYU（千葉県船橋市出身、チアダンス歴11年、バレエ歴1年、ジャズ歴1年）

ERIKA（北海道出身、ジャズ歴8年、バレエ歴3年、ヒップホップ歴1年）

HINA（千葉県浦安市出身、ジャズ11年、ヒップホップ11年、チアダンス歴3年）

MEGUMI（千葉県船橋市出身、ジャズ歴5年、テーマパークダンス歴5年、チアダンス歴3年、ジャズファンク2年、バレエ歴史2年、ヒップホップ歴2年）

MIINA（千葉県松戸市出身、ヒップホップ歴12年、ジャズ歴10年、バレエ歴2年）

MIZUKI（千葉県船橋市出身、チアダンス歴8年、新体操7年）

MOEMI（東京都出身、バレエ歴15年、ジャズ7年）

RINO（大阪府出身、ジャズ歴14年、ヒップホップ5年、バレエ2年）

RIO（三重県出身、ジャズ歴9年、ヒップホップ歴4年、テーマパークダンス歴7年、バレエ5年、ジャズヒップホップ歴1年）

SANA（千葉県八千代市出身、チアダンス歴7年、ヒップホップ歴5年、バレエ1年）



※MOEMIさんは他球団チア（ファイターズガール）経験者でМ☆Splash!!にて他球団チア経験者の加入は初