ヒット曲だらけ『ナルト』『ボルト』の『本当に歌われているアニソン』は？

第5回『本当に歌われているアニソン』ランキングは、全『NARUTO -ナルト-』『BORUTO-ボルト-』シリーズ曲を対象に調査、業界最多の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計したランキングを公開する。



『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』で1999年から連載された同名漫画を原作とする忍者アニメ。日本国内だけでなくアメリカを中心とした海外で高い人気を得ている作品だ。



アニメ版は2002年にスタートし、主人公うずまきナルトが青年に成長した姿を描く『NARUTO-ナルト- 疾風伝』、2017年からナルトの息子であるうずまきボルトを主人公とした『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATION』と続いていく。『BORUTO』は現在も好評放送中だ。



楽曲の特徴としては、アニソンを専門とするわけではないアーティストたちとのタイアップ曲が多く、ASIAN KUNG-FU GENERATION、いきものがかり、オレンジレンジ、スキマスイッチなど錚々たるアーティストが名を連ねている。



そして多くの主題歌が「ヒット曲」となっているのも大きな特徴だ。アニメに詳しくない人たちの中には『NARUTO-ナルト-』関係の曲だと知らず、アーティストたちの新曲として楽しんでいた人もいるのではないだろうか。



今回は、そんなヒット曲目白押しのリストの中から、本当にカラオケで歌われているオープニング、エンディング、主題歌を、カウントダウン方式で20位から発表しよう。



〇対象曲:『NARUTO -ナルト-』『BORUTO-ボルト-』シリーズ作品の主題歌でJOYSOUNDカラオケに登録されているもの。

〇集計期間:2019年1月1日~2019年8月31日



【20位】悲しみをやさしさに/little by little

『NARUTO-ナルト-』オープニング



【19位】newsong/tacica

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【18位】星のうつわ/スキマスイッチ

映画『THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』主題歌



【17位】バトンロード/KANA-BOON

『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』オープニング



【16位】ビバ★ロック/ORANGE RANGE

『NARUTO-ナルト-』エンディング



【15位】OVER/Little Glee Monster

『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』オープニング



【14位】ラヴァーズ/seven oops(7!!)

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【13位】Re:member/FLOW

『NARUTO-ナルト-』オープニング



【12位】青春狂騒曲/サンボマスター

『NARUTO-ナルト-』オープニング



【11位】透明だった世界/秦基博

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【10位】ニワカ雨ニモ負ケズ/NICO Touches the Walls

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【09位】Diver/NICO Touches the Walls

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【08位】うたかた花火/supercell

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』エンディング



【07位】ホタルノヒカリ/いきものがかり

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【06位】遥か彼方/ASIAN KUNG-FU GENERATION

『NARUTO-ナルト-』オープニング



【05位】Sign/FLOW

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【04位】if/西野カナ

映画『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』主題歌



【03位】GO!!!/FLOW

『NARUTO-ナルト-』オープニング



【02位】ブルーバード/いきものがかり

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



【01位】シルエット/KANA-BOON

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング



KANA-BOONが歌う『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニング曲「シルエット」が1位を獲得! アップテンポで明るい曲調だ。2位の「ブルーバード」は若干の寂しさも漂う曲調。『NARUTO-ナルト-』シリーズは設定やストーリーによってシリアスな面もあり、そういう部分をイメージさせる歌になっている。



全体的にオープニング曲が多くランクインしており、エンディング曲は20位以内に2曲なのも面白い特徴といえる。あるいはアニメ曲ランキング全般がそうなのだろうか? この辺りは、『本当に歌われているアニソン』シリーズの記事の中で、いずれ検証してみたい傾向である。



ランキング外のコボレ情報では、28位にKANA-BOONの「ダイバー」が入っている。これは9位の「Diver」とは完全に別の曲で、歌詞も違う。「ナルトのダイバーって曲」と伝えると、どちらのことか区別がつかないので気をつけよう。



※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。

※ランキングは、JOYSOUNDシリーズを総合したランキングになります。

※アニソンには、アニメ、特撮、ゲームなどのジャンルを含みます。