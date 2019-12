オリジナルメンバー再集結のm-flo 楽しさあふれるスペシャルライブ

小籔千豊が新MCをつとめ、“ライブ音楽とビールが生み出すゆたかなひととき”をテーマに、あなたのすぐそばで素敵なアーティストたちが生ライブで生きた音楽を届けるTOKYO FMの番組「KIRIN BEER “Good Luck”LIVE」。12月14日(土)の放送には、3人組ユニットのm-floが登場しました。m-floは、トラックメイカーの☆Takuさん、ラッパーのVERBALさん、ボーカルのLISAさんの3人組。ダンスミュージックと親しみやすいポップスを融合した、独自の音楽を築いています。今年はメジャーデビュー20周年を迎え、LISAさん復帰後初のアルバムとなる『KYO』をリリースしました。MCの小籔が「インターナショナルスクールで最初に出会ったときの印象は?」と尋ねると、☆Takuさんが「VERBALは今よりもおしゃべりで、今よりもVERBALでしたね」と話すと、VERBALさんは「☆Takuは小学校5年生のときに転校してきて、すぐさま『俺の撮る映画に出ないか』って言われて。“ブッ飛んでいる人だな”って思っていました。LISAは1個上の先輩で、年上のお姉さん的なかっこいいイメージでしたね」と語っていました。ライブは、冒頭3曲の「gET oN!」「Lotta Love」「miss you」がノンストップでかかるダンスフロア的バージョン。VERBALさんが「20人弱のみなさんで、2000人分の声をお願いします!」と客席を煽り、“ゲットンゲットンゲットン!”のコールアンドレスポンスで飛ばし、四つ打ちやドラムンベースのビートを交えて、最初からどんどん突っ走っていきます。3曲目が終わるとLISAさんが登場し、「come again」「How You Like Me Now?」と代表的ヒット曲を連発。ミディアムなダンスビートに乗せて、LISAさんがエレガントな歌声を聴かせ、観客も合唱して加わります。ここまではすべて過去の曲でしたが、VERBALさんが「そろそろニューアルバム『KYO』からの楽曲をやらせてもらってもよろしいでしょうか?」と、最新作からの曲を続けて披露。LISAさんの美しい歌声とVERBALさんのラップが絡み合う「E.T.」、シンセポップ風サウンドがクールな「juXtapoz」と、彼らの新しい姿を聴かせていきます。9曲目「against all gods」は、LISAさんが叙情的なメロディーを歌い上げるバラード。そしてVERBALさんが「本当に最後の曲になってしまいました!」と叫び、ラストは四つ打ちのアゲアゲなダンスチューン「No Question」で盛り上がって、ライブは終了しました。終了後、小籔が「今後の目標のお話などされたりするんですか?」と尋ねると、☆Takuさんが「m-floって、どうやって日本の音楽シーンに“なんじゃこりゃ!”を出すか、っていう裏テーマがあるんです。また再スタートしたので、来年は本当に“なんじゃこりゃ!”というのをいっぱいやれたらな、という話をしていますね」と力強く語っていました。彼ららしい楽しさいっぱいのパーティーライブでした。次回12月21日(土)の放送は、サニーデイ・サービス、ソロ活動と並行し、プロデュース楽曲提供など、多岐にわたり活動を展開している曽我部恵一さんが登場。お楽しみに!<番組概要>番組名:KIRIN BEER“Good Luck”LIVE放送日時:毎週土曜16:00~16:55MC:小籔千豊番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/live/