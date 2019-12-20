TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」第1期新編集版のPV、配信情報が公開された。
2020年1月1日よりAT-X、TOKYO MX、BS11ほかにて放送される新編集版は、2016年に放送されたTVアニメ第1期に新規カットを加え、1時間番組として再構成したもの。PVはスバルが異世界召喚される物語の冒頭シーンに始まり、鈴木このみが歌うオープニングテーマ「Redo」に乗せて、第1期の名場面が収められている。同作は1月1日23時にAbemaTV、dアニメストアにて先行配信がスタートするほか、niconico、GYAO!、Amazon Prime Videoといった主要見放題サービス、都度課金サービスにて配信される。
「Re:ゼロから始める異世界生活」は異世界へと迷い込み、自らが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の能力を身につけた高校生・スバルが主人公のファンタジー作品。第2期は2020年4月より放送される。
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」新編集版
放送情報
AT-X：2020年1月1日（水）より毎週水曜日22:30～23:30 ※リピート放送あり
TOKYO MX：2020年1月1日（水）より毎週水曜日23:30～24:30
テレビ北海道：2020年1月2日（木）より毎週木曜日26:00～27:00 ※初回のみ26:35～27:35
KHB東日本放送：2020年1月9日（木）より毎週木曜日25:56～26:56 ※初回のみ25:56～27:56
テレビ愛知：2020年1月9日（木）より毎週木曜日26:05～27:05 ※初回のみ26:05～28:05
KBS京都：2020年1月3日（金）より毎週金曜日25:00～26:00
サンテレビ：2020年1月2日（木）より毎週木曜日25:30～26:30
TVQ九州放送：2020年1月5日（日）より毎週金曜日26:58～27:58 ※初回のみ日曜特別枠26:10～27:10
BS11：2020年1月1日（水）より毎週水曜日25:00～26:00
配信情報
AbemaTV、dアニメストア：2020年1月1日（水）より毎週水曜日23:00
その他見放題サービス、都度課金サービスにて2020年1月6日（月）23:00より順次配信予定
(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会 (c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会