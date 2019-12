『攻殻機動隊 S.A.C.』のBD-BOX、特典を再編集して新登場！

『攻殻機動隊 S.A.C.』TVシリーズの総集編OVA2作品+長編OVA1作品をコンプリートした新仕様Blu-ray BOX「攻殻機動隊S.A.C. TRILOGY-BOX:STANDARD EDITION」の発売が決定した。



これはシリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』の始動を記念した商品で、2008年に発売された「攻殻機動隊S.A.C. TRILOGY-BOX」の特典を抜粋・再構成した仕様変更版となっている。



『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズとは、士郎正宗の漫画『攻殻機動隊』を原作とする、神山健治監督によるアニメ。

人間の電脳化や義体化の技術が発達した未来で、草薙素子率いる公安9課の活躍を描くSF作品だ。

「S.A.C.」とは第1作の劇中の用語「STAND ALONE COMPLEX」の略であるが、第2作以降でもシリーズの総称として使われている。



今回のBOXでは、本編としてTVシリーズ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』を再編集した総集編OVA、『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG Individual Eleven』を再編集した総集編OVA、長編OVA『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society』を収録。



特典映像としてはショートアニメ「タチコマな日々」「ウチコマナ日々」などが特典DISCに収められており、2008年版BOXの180分を超える187分の映像が収録されている。



なお最新作の『攻殻機動隊 SAC_2045』は、NETFLIXで2020年春、独占配信される予定だ。



最新作完成前に、BOXで『S.A.C.』シリーズを復習しておこう!



(C) 士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会

(C) 士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会