ひとりでもみんなでも楽しい、今から行けるクリスマスアニメイベント

世はまさにクリスマスシーズン。何か楽しいイベントを探している方へ耳より情報。

2019年12月20日(金)~25日(水)の間に開催のアニメ・漫画系イベントをリストアップしてみた。



まずはソロでも楽しめる展覧会系。そして友達と行くとより楽しいコラボカフェ系。さらにちょっとコミュニケーション能力も試されるかもしれないリアル脱出ゲーム系だ。



基本的には予約なしで行ける当日枠が存在するイベントを選んだが、念のため公式サイトはチェックしてほしい。物販情報や概要なども含め、吟味した上で参加しよう。





■展覧会系



●劇場版『僕のヒーローアカデミア』~「次は君たちだ!」 雄英高校 エクスカーション~ in サンシャイン60展望台

11月8日(金)~12月29日(日)

【東京】SKY CIRCUS サンシャイン60展望台



●『僕のヒーローアカデミア in ナンジャタウン ~ヒーローたちの休日~』

2019年12月13日(金)~2020年1月26日(日)

【東京】池袋サンシャインシティ・ナンジャタウン



●TOKYO ONE PIECE TOWER アニメ「ワンピース」20周年記念企画「Cruise History」

2019年4月24日(水)~2020年3月8日(日)

【東京】東京ワンピースタワー(東京タワー フットタウン内)



●名探偵コナン 科学捜査展~真実への推理(アブダクション)~

2019年11月23日(祝)~2020年1月19日(日)

【宮崎】みやざきアートセンター



●イナズマイレブン展 ~2020年に激ダッシュ!~

2019年12月13日(金)~2020年1月6日(月)

【東京】池袋マルイ 7F イベントスペース



●「〈物語〉フェス ~10th Anniversary Story~」衣装展(福岡)

2019年12月21日(土)~1月5日(日)

【福岡】アニメイト福岡天神ビブレ





アニメ系のイベントは基本的に首都圏での開催が多いのだが、複数の開催地を巡回するタイプの展覧会や、地方の美術館などが独自に催すイベントも存在する。

今回も、いくつか首都圏以外で開催されるイベントを紹介しているので、当該地方に在住していて内容に興味のある人は、ぜひ足を運んでみてほしい。



●キラッとプリ☆チャン&プリパラ5周年展

2019年11月27日(水) ~ 2020年4月5日(日)

【東京】東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム



●オールアイカツ!ミュージアム

2019年12月13日(金) ~ 2020年1月13日(月)

【東京】東京アニメセンター in DNPプラザ



●BEASTARS×東武動物公園

2019年11月2日(土) ~ 2019年12月29日(日)

【埼玉】東武動物公園



●TYPE-MOON展 Fate/stay night -15年の軌跡-【第1期”Fate”】

2019年12月20日(金) ~ 2020年1月20日(月)(12月20~22日のプレビューデイは日時指定制で、入場券は先行抽選販売、すでに終了)

【東京】ソニーミュージック六本木ミュージアム



●大ばらかもん展

2019年12月4日(水) ~ 2020年2月24日(月)

【長崎】山本二三美術館



●機動警察パトレイバー30周年突破記念展~30th HEADGEAR EXHIBITION featuring EARLY DAYS─PATLABOR THE MOVIE~in 東京

2019年12月20日(金) ~ 2020年1月13日(月)

【東京】有楽町マルイ8階



●アニメ『サザエさん』放送開始50周年企画展「サザエさん展」【愛媛】

2019年12月21日(土) ~ 2019年12月30日(月)

【愛媛】いよてつ高島屋



●アニメ『はじめ人間ギャートルズ』45周年記念展~45年ぶりにやつらが帰ってきた!!!~

2019年12月20日(金)~12月30日(月)

【東京】裏参道ガーデン 2F



●放映45周年特別企画 アルプスの少女ハイジ展

2019年12月12日(木)~25日(水)

【福岡】博多阪急



●講談社『なかよし』創刊65周年記念 原画展

2019年10月4日(金) ~ 2019年12月25日(水)

【東京】弥生美術館



●富野由悠季の世界

2019年10月12日(土) ~ 2019年12月22日(日)

【兵庫】兵庫県立美術館



●坂本真綾「今日だけの音楽」展【原宿】

2019年12月7日(土) ~ 2019年12月24日(火)

【東京】原宿TOT STUDIO





近年人気のコラボカフェは、あまりの人気のために事前予約が必要だったり、時間入換え制を設けているところもある。

入店条件などは事前にしっかり確認してからお出かけください!



■コラボカフェ系



●BANANA FISH Cafe and Bar - winter in NY -

2019年11月21日(木)~2020年1月13日(月・祝)

【東京】パインアンダーフラットB1F



●TVアニメ『ヒカルの碁』×アニメイトカフェ

2019年11月28日(木)~2020年1月7日(火)

【宮城・愛知】アニメイトカフェ仙台・名古屋



●Tokyo 7th Sisters Music Cafe

2019年11月28日(木)~12月28日(土)

【東京】アニON STATION AKIHABARA本店



■リアル謎解きゲーム系



●『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』×ナゾトキ街歩きゲーム「探し出せ! ランダムスター!」

2019年12月4日(水)~2020年2月29日(土)

【東京・愛知・大阪】アジトオブスクラップ下北沢ナゾビル(東京)、ナゾ・コンプレックス名古屋(愛知)、アジトオブスクラップ大阪ナゾビル(大阪)



●リアル謎解きゲーム「お宝を目指せ! すっごーい謎解きラリー!」京都

2019年10月16日(水)~2020年1月13日(月)

【京都】京都市動物公園



●リアル謎解きゲーム「お宝を目指せ! すっごーい謎解きラリー!」千葉

2019年10月3日(木)~2020年1月7日(火)

【千葉】千葉市動物公園