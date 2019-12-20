12月27日（金）に放送されるテレビ朝日系音楽特番「テレビ朝日開局60周年記念 ミュージックステーション ウルトラ SUPERLIVE 2019」の、出演アーティストの歌唱曲が発表された。
「アニバーサリー」をテーマに、東京・テレビ朝日と千葉・幕張メッセの2会場で11時間を超える生放送が行われるこの特番。今回の歌唱曲発表では小沢健二「ラブリー」や椎名林檎「自由へ道連れ」、THE YELLOW MONKEY「JAM」といった各アーティストの名曲が披露されることが明らかに。欅坂46は「黒い羊」のほか、平手友梨奈による「角を曲がる」をパフォーマンスすることも発表となった。
また和楽器バンドはミュージカル「刀剣乱舞」刀剣男士とのコラボで「千本桜」を披露。Toshlは「糸」「残酷な天使のテーゼ」「雪の華」の3曲から、視聴者による生投票で選ばれた楽曲をカバーする。
テレビ朝日系「テレビ朝日開局60周年記念 ミュージックステーション ウルトラ SUPERLIVE 2019」
2019年12月27日（金）12:00～23:10
＜出演者および披露楽曲＞
AI「ハピネス」「Baby You Can Cry」
aiko「キラキラ」「二人」
嵐「Turning Up」「Monster」ほか
E-girls「ごめんなさいのKissing You」「シンデレラフィット」「Follow Me」
いきものがかり「WE DO」
石丸幹二 ※後日発表
EXILE「愛のために ～for love, for a child～」「Lovers Again」
AKB48「会いたかった」「フライングゲット」
A.B.C-Z「Black Sugar」
m-flo「come again」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
小沢健二「彗星」「ラブリー」
Official髭男dism「宿命」「Pretender」
KAT-TUN「Keep the faith」「GO AHEAD」
関ジャニ∞「友よ」
Kis-My-Ft2「HANDS UP」
木村カエラ「Continue」「Butterfly」
きゃりーぱみゅぱみゅ「音ノ国」「にんじゃりばんばん」
KinKi Kids「光の気配」
King & Prince「koi-wazurai」
King Gnu「白日」
倉木麻衣「薔薇色の人生」「Love, Day After Tomorrow」
KREVA「音色 ～2019 Ver.～」
CHEMISTRY「君をさがしてた～The Wedding Song～」
欅坂46「黒い羊」
倖田來未「キューティーハニー」「Butterfly」
ゴールデンボンバー「女々しくて」「令和」
ゴスペラーズ「星屑の街」
コブクロ「大阪SOUL」
THE YELLOW MONKEY「JAM」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「SWAG & PRIDE」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Yes we are」「Rat-tat-tat」
椎名林檎「自由へ道連れ」「NIPPON」
ジェジュン「Sweetest Love」「未来予想図 II」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「One in a Million -奇跡の夜に-」
ジャニーズWEST「ええじゃないか」「Big Shot!!」
スキマスイッチ「ボクノート」「Revival」
菅田将暉「まちがいさがし」
SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain」「D.D.」
Superfly「フレア」
SEKAI NO OWARI「YOKOHAMA blues」
Sexy Zone「Honey Honey」
DA PUMP「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
DEAN FUJIOKA「Shelly」
東京スカパラダイスオーケストラ「銀河と迷路」「Paradise Has No Border」
Toshl「糸」「残酷な天使のテーゼ」「雪の華」※視聴者3択生投票による名曲カバー
NEWS「トップガン」
乃木坂46「ありがちな恋愛」「Sing Out！」
秦基博「ひまわりの約束」「Raspberry Lover」
BARBEE BOYS「無敵のヴァレリー」「目を閉じておいでよ」
Perfume「再生」「ねぇ」
HIKAKIN&SEIKIN「夢」
一青窈「ハナミズキ」「もらい泣き」
日向坂46「キュン」
平井堅「#302」
平井大「THE GIFT」
平手友梨奈（欅坂46）「角を曲がる」
V6「ある日願いが叶ったんだ」
Foorin「パプリカ」
BLUE ENCOUNT「バッドパラドックス」
Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」
BABYMETAL「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」
MAN WITH A MISSION「Remember Me」
MISIA ※後日発表
三浦大知 スペシャルパフォーマンス
三浦祐太朗「ありがとうあなた」
宮本浩次「冬の花」
ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士「刀剣乱舞」
milet「inside you」
森山直太朗「さくら（二〇一九）」
山下智久「CHANGE」
ゆず「SEIMEI」
LiSA「紅蓮華」
Little Glee Monster「ECHO」「世界はあなたに笑いかけている」
LUNA SEA「I for You」
和楽器バンド×ミュージカル「刀剣乱舞」刀剣男士「千本桜」
WANIMA「THANX」「りんどう」
ディズニーメドレー ※後日発表