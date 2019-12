槇原敬之の提供曲を集めたセルフカバーアルバム「Bespoke」が3月4日にリリースされる。

「Bespoke」は10月発売のカバーベストアルバム「The Best of Listen To The Music」に続く、槇原によるデビュー30周年プロジェクト作品の第2弾。槇原が名付けたタイトル“Bespoke”はテーラーが顧客とコミュニケーションをとりつつ服を仕立てていくことを意味する。

本作には浜田雅功、小林幸子、加藤ミリヤ×清水翔太、藤井フミヤ、CHEMISTRY、Early Morning、SMAP、塚地武雅(ドランクドラゴン)扮するイカ大王、鈴木雅之、高橋みなみ、平井堅に提供した11曲のセルフカバーを収録。バラエティ豊かな面々を相手に、テーラーさながらに要望を聞きながらイメージして曲を作ってきた槇原の足跡を辿れる1枚になっている。

槇原敬之「Bespoke」収録曲(※カッコ内はオリジナルアーティスト)

・チキンライス(浜田雅功と槇原敬之)

・悲しみの帳(小林幸子)

・Sakura Melody(加藤ミリヤ×清水翔太)

・着メロ(藤井フミヤ)

・約束の場所(CHEMISTRY)

・かみさまでもえらべない。(Early Morning)

・Love & Peace Inside?(SMAP)

・イカ大王体操第2(イカ大王)

・THE CODE ~暗号~(鈴木雅之)

・カガミヨカガミ(高橋みなみ)

・一番初めての恋人(平井堅)