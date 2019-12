明石家さんまと木村拓哉の正月恒例特番「さんタク」が1月1日(水・祝)にフジテレビ系で放送される。

「さんタク」は有言即実行をモットーに、2人があらゆることに挑戦するロケバラエティ。今年のテーマはさんまが発した「残ってるのは“水中”しかないやろ!」のひと言で“水中”に決定した。さっそく鹿児島・奄美大島へ向かった2人は最新マリンスポーツのシーボブや、スキューバダイビング、モリ突きなどのアクティビティを体験する。またサイコロの出た目で行き先とミッションを決める新企画「サイコロ企画」では、必ず実行しなければいけないというルールにのっとり、2人が居酒屋でアルバイトをする展開に。

さらにさんまの前で木村が歌う音楽企画では、木村が1月8日にリリースするニューアルバム「Go with the Flow」より新曲「A Piece Of My Life」をテレビ初披露する。

フジテレビ系「さんタク」

2020年1月1日(水・祝)16:00~18:00