12月31日（火）にNHK総合ほかで放送の「第70回NHK紅白歌合戦」の出場歌手の歌唱曲目が発表された。
今回が初出場となる日向坂46は「キュン」、Foorinは「パプリカ －紅白スペシャルバージョン－」、LiSAは「紅蓮華」、Official髭男dismは「Pretender」、Kis-My-Ft2は「Everybody Go」、King Gnuは「白日」、GENERATIONS from EXILE TRIBEは「EXPerience Greatness」、菅田将暉は「まちがいさがし」を披露。RADWIMPSは三浦透子と共に「天気の子 紅白スペシャル」を演奏する。
第70回NHK紅白歌合戦 出場歌手および曲目（五十音順）
紅組
aiko「花火」
いきものがかり「風が吹いている」
石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
AKB48「恋するフォーチュンクッキー～紅白世界選抜SP～」
丘みどり「紙の鶴」
欅坂46「不協和音」
坂本冬美「祝い酒 ～祝！令和バージョン～」
椎名林檎「人生は夢だらけ～お願いガッテン篇～」
島津亜矢「糸」
Superfly「フレア」
天童よしみ「大阪恋時雨」
TWICE「Let's Dance Medley 2019」
乃木坂46「シンクロニシティ」
Perfume「FUSION - 紅白Ver. -」
日向坂46「キュン」
Foorin「パプリカ －紅白スペシャルバージョン－」
松田聖子「Seiko Best Single Medley」
MISIA「アイノカタチメドレー」
水森かおり「高遠 さくら路 ～イリュージョンスペシャル～」
LiSA「紅蓮華」
Little Glee Monster「ECHO」
白組
嵐「嵐×紅白 スペシャルメドレー」
五木ひろし「VIVA・LA・VIDA！～生きてるっていいね！～」
Official髭男dism「Pretender」
関ジャニ∞「関ジャニ∞ 前向きにきばってこーぜ！OSAKAメドレー」
Kis-My-Ft2「Everybody Go」
King & Prince「King & Prince ～紅白スペシャルメドレー～」
King Gnu「白日」
郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック “GO！GO！”ジャパン-」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「EXPerience Greatness」
純烈「純烈のハッピーバースデー」
菅田将暉「まちがいさがし」
DA PUMP「DA PUMP ～ONE TEAMメドレー～」
氷川きよし「紅白限界突破スペシャルメドレー」
福山雅治「デビュー30周年直前SPメドレー」
Hey! Say! JUMP「上を向いて歩こう ～令和スペシャルバージョン～」
星野源「Same Thing」
三浦大知「Blizzard」
三山ひろし「望郷山河 ～第３回 けん玉世界記録への道～」
山内惠介「唇スカーレット」
ゆず「紅白SPメドレー 2019-2020」
RADWIMPS「天気の子 紅白スペシャル」
NHK総合ほか「第70回NHK紅白歌合戦」
2019年12月31日（火）19:15～23:45
※5分間の中断あり（20:55～21:00）