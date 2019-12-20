12月31日（火）にNHK総合ほかで放送の「第70回NHK紅白歌合戦」の出場歌手の歌唱曲目が発表された。

今回が初出場となる日向坂46は「キュン」、Foorinは「パプリカ －紅白スペシャルバージョン－」、LiSAは「紅蓮華」、Official髭男dismは「Pretender」、Kis-My-Ft2は「Everybody Go」、King Gnuは「白日」、GENERATIONS from EXILE TRIBEは「EXPerience Greatness」、菅田将暉は「まちがいさがし」を披露。RADWIMPSは三浦透子と共に「天気の子 紅白スペシャル」を演奏する。

第70回NHK紅白歌合戦 出場歌手および曲目（五十音順）

紅組

aiko「花火」

いきものがかり「風が吹いている」

石川さゆり「津軽海峡・冬景色」

AKB48「恋するフォーチュンクッキー～紅白世界選抜SP～」

丘みどり「紙の鶴」

欅坂46「不協和音」

坂本冬美「祝い酒 ～祝！令和バージョン～」

椎名林檎「人生は夢だらけ～お願いガッテン篇～」

島津亜矢「糸」

Superfly「フレア」

天童よしみ「大阪恋時雨」

TWICE「Let's Dance Medley 2019」

乃木坂46「シンクロニシティ」

Perfume「FUSION - 紅白Ver. -」

日向坂46「キュン」

Foorin「パプリカ －紅白スペシャルバージョン－」

松田聖子「Seiko Best Single Medley」

MISIA「アイノカタチメドレー」

水森かおり「高遠 さくら路 ～イリュージョンスペシャル～」

LiSA「紅蓮華」

Little Glee Monster「ECHO」

白組

嵐「嵐×紅白 スペシャルメドレー」

五木ひろし「VIVA・LA・VIDA！～生きてるっていいね！～」

Official髭男dism「Pretender」

関ジャニ∞「関ジャニ∞ 前向きにきばってこーぜ！OSAKAメドレー」

Kis-My-Ft2「Everybody Go」

King & Prince「King & Prince ～紅白スペシャルメドレー～」

King Gnu「白日」

郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック “GO！GO！”ジャパン-」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「EXPerience Greatness」

純烈「純烈のハッピーバースデー」

菅田将暉「まちがいさがし」

DA PUMP「DA PUMP ～ONE TEAMメドレー～」

氷川きよし「紅白限界突破スペシャルメドレー」

福山雅治「デビュー30周年直前SPメドレー」

Hey! Say! JUMP「上を向いて歩こう ～令和スペシャルバージョン～」

星野源「Same Thing」

三浦大知「Blizzard」

三山ひろし「望郷山河 ～第３回 けん玉世界記録への道～」

山内惠介「唇スカーレット」

ゆず「紅白SPメドレー 2019-2020」

RADWIMPS「天気の子 紅白スペシャル」

NHK総合ほか「第70回NHK紅白歌合戦」

2019年12月31日（火）19:15～23:45

※5分間の中断あり（20:55～21:00）