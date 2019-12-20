「ツタロックフェス2020」第1弾でアジカン、フォーリミ、Tempalayら5組が決定

2020年3月21日に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ツタロックフェス 2020 supported by T ポイント」の出演アーティスト第1弾とチケットの最速先着先行受付の開始が発表された。



今回、第1弾として発表となる出演アーティストは、ASIAN KUNG-FU GENERATION、the chef cooks me、Tempalay、04 Limited Sazabys、マカロニえんぴつの5組。本日18時からイープラスにて、チケットの最速先着先行受付を開始する。また、出演アーティストの第2弾発表は12月27日に行われる予定。





＜イベント情報＞



「ツタロックフェス 2020 supported by T ポイント」



2020年3月21日（土）幕張メッセ国際展示場9・10・11 ホール

時間：開場 / 開演 / 終演 9:00 / 11:00 / 21:30

※変更可能性あり



イープラス最速先着先行受付【12月20日（金）18:00 ~ 12月26日（木）23:59】

専用URL：https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで ※ご利用には「e+（イープラス）」への会員登録が必要となります

（入会金・年会費は必要ありません）



イベント情報：http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/