Nintendo Switch向けゲーム「ポケットモンスター ソード・シールド」の世界を舞台にした新作短編アニメ「薄明の翼（はくめいのつばさ）」のキャストが発表された。参加が明らかになったのは、悠木碧、真堂圭、櫻井孝宏、山路和弘、長尾歩、喜多村英梨、雨宮天、三瓶由布子、広橋涼、Lynn、荻野晴朗の11名。

アニメ「薄明の翼」は、ゲームと同じくガラル地方を舞台に、そこで暮らす若者たちの苦悩と葛藤をリアルに描いた群像劇。2020年1月15日より、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて、全7話が毎月1話配信ずつ順次公開される。さらなる詳細は続報を待とう。

アニメ「薄明の翼」

エピソード：全7話（各話5分程度）

第1話配信日：2020年1月15日（水）22:00～

配信：ポケモン公式YouTubeチャンネル

スタッフ

監督：山下清悟

脚本：木下爽

脚本監修：岸本卓

コンセプトアート：東みずたまり

キャラクターデザイン：小笠原真

色彩設計：広瀬いづみ

美術監督：竹田悠介、益城貴昌

3DCG：高橋将人

撮影監督：小川克人

音響監督：三間雅文

音楽：コーニッシュ

アニメーション制作：スタジオコロリド

キャスト

悠木碧、真堂圭、櫻井孝宏、山路和弘、長尾歩、喜多村英梨、雨宮天、三瓶由布子、広橋涼、Lynn、荻野晴朗

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