ズーカラデル『SOL!』初来校「ガッチリ生徒でした」

札幌発の3ピースロックバンド・ズーカラデルが、12月19日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。同郷のパーソナリティ・とーやま校長と地元の話などを展開しました。とーやま校長:本日のSCHOOL OF LOCK! には、ズーカラデル先生が初来校~!ズーカラデル:こんばんは!とーやま校長:はじめまして!ズーカラデル:はじめまして!とーやま校長:……ですけれども、僕と生徒のみんなは曲を聴かせてもらったりとか。僕も好きで勝手に聴かせてもらったりしていまして、ようやくお会いできて嬉しいです。吉田崇展(Gt&Vo.):我々も嬉しいです。とーやま校長:本当ですか?! なぜ、“嬉しい”と言ってくれるんですか?吉田:知り合いの北海道のミュージシャンが、SCHOOL OF LOCK! に出ていたりとか……THE BOYS&GIRLS先生なんですけど。とーやま校長:おお! ワタナベシンゴ先生が遊びに来てくれて、ライブも届けてくれました。吉田:そうですよね。「いいなぁ」と思って聴いていました(笑)。とーやま校長:そうだったんだ! 札幌なんですよね?吉田:バンドは、ずっと札幌で活動していました。とーやま校長:出身は?鷲見こうた(Ba.):ボーカルだけ江別なんですけど、僕は厚別区です。とーやま校長:僕は豊平区です。鷲見:うわ! いいですね~。とーやま校長:「いいですね~」って……(笑)。山岸先生はどちらなんですか?山岸りょう(Dr.):僕は白石区に住んでいました。とーやま校長:で、吉田先生はSCHOOL OF LOCK! を知ってくれていたんですか? ツイッターにも書いてくれたそうですけど?吉田:そうなんです。高校生のころにガッチリ生徒でした。かじりついて聴いていました。とーやま校長:嬉しい! さらに吉田先生はツイッターで、“今日良かったこと”というシリーズ? あれは、毎日やっているんですか?吉田:余裕のある日にやっています。とーやま校長:毎日毎日すごいっすよね。個性も出ていて。吉田:そう……ですね(笑)。とーやま校長:例えば、『電車の中、低学年くらいの女の子が寝ていたポーズが昔のBボーイみたいだった』。吉田:ちょっとこう……腕を組んだポーズみたいな(笑)。とーやま校長:Run-DMC的な感じに偶然なっていたんだ(笑)。それが良かったんですか?吉田:良かったですね。最初パっと見たときに「あっ! 面白いな」って思ったんですけど、よくよく考えたら「これは、昔のヒップホップのかっこいいポーズじゃないか!」って。小学生の女の子とBボーイ……いいな、って思いました(笑)。とーやま校長:そうですね……解説していただいたんですけど、あんまり伝わってくるものは正直なかったです(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/