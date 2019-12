「当時の自分に対して曲を書いている」ズーカラデル 楽曲への思い

札幌発の3ピースロックバンド・ズーカラデルが、12月19日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。楽曲に対する思いについて、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。とーやま校長:僕も同郷、札幌でして……ファーストフルアルバムのその名も『ズーカラデル』が、7月10日にリリースされていて。ちょっと遅れましたけど、おめでとうございます!ズーカラデル:ありがとうございます!とーやま校長:今までの曲とかも入っていますもんね?吉田崇展(Gt&Vo.):そうですね。今までリリースしてきた曲もあるし、リリースに至っていないというか、それよりも昔に作っていて「みんなに聴いてもらいたい」と思った曲とかも全部まとめて。今までの我々を、全部ギュッとしたようなアルバムです。とーやま校長:“ベスト”って言っても、言い過ぎじゃない?吉田:そうですね。ここまでの、ある種の……ベストってことで(笑)。とーやま校長:(笑)。僕はズーカラデル先生の曲を、最初はSCHOOL OF LOCK! で聴いたんです。2年前ぐらいかな。それが「アニー」だったと思うんですけど、この曲も『ズーカラデル』には入っていますが。あの……なんでズーカラデル先生の曲が好きなのか考えたんです。ズーカラデル:はい。とーやま校長:どんな曲を聴いても……SCHOOL OF LOCK! は10代の生徒がたくさん聴いてくれているんですけど、みんなが学校の帰りとかに4~5人くらいでズーカラデル先生の曲をいっしょに歌っている、というイメージなんです。ズーカラデル:おお!とーやま校長:カバンを肩にかけて、みんながニコニコしながら歌っている映像が浮かんで、SCHOOL OF LOCK! としてもみんなに聴いて欲しくて、好きだなって思っています。鷲見こうた(Ba.):ありがとうございます!吉田:そんな風にされたいね。鷲見:実際にね。吉田:そんな風に扱ってもらえたら、曲たちもめちゃめちゃ嬉しいですね。とーやま校長:川沿いとか……豊平川とかね。北海道の(笑)。吉田:ローカル(笑)。とーやま校長:……とかを歩きながら、みんなで歌っていたら。吉田:めちゃくちゃいいですね。とーやま校長:どういう人に届いて欲しいとかあるんですか? ズーカラデル先生としては。吉田:そうですね。もともと、曲の原形を作るときには、あの……基準があるんですけど、14歳のときの自分と、17歳のときの自分と、24歳のとき、27歳のときの自分が、みんな納得する曲というか。とーやま校長:へぇ~!吉田:当時の自分に対して曲を書いている、みたいなことはあるかもしれないですね。とーやま校長:当時の自分は、うまくいかなかったこととか、納得いってないことのほうが多かったんですか?吉田:いやぁ……うまくはなかなかいかないですもんね~(笑)。とーやま校長:そういうことに決着をつけるため、とかなんですかね?吉田:そう……ですね。そんな大袈裟に捉えてはいないんですけど、そのときに聴いてもグッとくるようなものでありたいな、とはずっと思っています。とーやま校長:そういうお話は、バンドの皆さんと共有して、レコーディングとかされるんですか?鷲見:それを前もって聴いて、レコーディングするというのはないですね。でもなんとなく、全体的な意思はみんな一緒ではあるので。とーやま校長:うん! 山岸先生も吉田先生の思いとかを、どこかで感じたりとかは?山岸りょう(Dr.):そうですね。あんまり……。吉田:はっきりとは言わないですね。はっきり言うのは、「女子高生にウケたい」とか……(笑)。山岸:(笑)。とーやま校長:ええっ! そんなこと?!吉田:いや、けっこう大事なんです。女子高生が一番瞬発力があるので。女子高生がビビっときたら、それはきっと広がりようのあるものになるんだろうな、って分析しているので。山岸:言葉とか文化とかもそうだし。とーやま校長:大衆に広がっていく、向かっていくってことですか? そこに反応があると?吉田:そうですね。そういう部分は多くあるんじゃないかな、と思っているんですけど……どうでしょうか?全員:(笑)。――ここで「アニー」をオンエアとーやま校長:曲が流れている間も、さっきの話の続きをさせてもらって。吉田:“女子高生にどうしてもモテたい”という話を……。とーやま校長:ちがうでしょ!鷲見:これ、ずっと放送されていると思ってた(笑)。とーやま校長:すみません。オレが勝手にインタビューをしていました(笑)。鷲見:そうだったんですね。緊張した!とーやま校長:(笑)。でも鷲見先生が仰っていたことを要約すると、“音楽が好き、とかじゃない人にも、ズーカラデルの音楽が届いて欲しい”ということですよね?鷲見:そうですね。届いて欲しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/