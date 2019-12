欅坂46 平手友梨奈 “てちサンタ”としてリスナーと生電話

欅坂46の平手友梨奈が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。サンタ帽を被り、“てちサンタ”として、事前に投稿のあったリスナーに突然電話をかけ、1分間会話ができるというプレゼント企画を行いました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」12月17日(火)放送分)◆1人目『友梨奈ちゃんこんばんは! 今回が初書き込みです。実は今まで何度か書き込みをしてみようと思ったのですが、緊張と不安で諦めてました。でもやっぱり友梨奈ちゃんとお話したいので、ドキドキしながら頑張って書いてます。(17歳女性)』平手:えっ……これで電話がかかるの? えっ、待って私が緊張しちゃう!リスナー:はい?平手:メリークリスマス!リスナー:えっ!? メリークリスマス……。平手:えっと、SCHOOL OF LOCK! の女子クラス・3週目担当の平手友梨奈です。リスナー:あっ!!! ……え?平手:初書き込み読ませてもらいました、ありがとうございます。リスナー:ありがとうございます。平手:ビックリしましたか?リスナー:めっちゃビックリしました……。平手:えっと、何度か書き込みをしようと思ってたのですが何回か諦めてて……っていうのはどうしてですか?リスナー:えっと……。平手:(「30秒前」のアナウンスが入り)やばい……時間がない(笑)。リスナー:(笑)。平手:どうして書き込みしてくれたんですか?リスナー:え~、やっぱお話したいと思って……書き込みました。平手:そうなんですね、ありがとうございます。やばい時間がない!! なんかありますか? 言っておきたいこと的な!リスナー:えっ……えっ!? いつも大好きです、応援してます!平手:ありがとうございます!! 私も応援してます! バイバーイ!リスナー:バイバ……(ここで時間切れ)。平手:……こんな感じでいいの?(笑)。◆2人目『てちこんばんは!! 僕はてちと同じ高3です。てちが担当してる3週目のときには、センター試験のちょうど1ヵ月前になります。そこで、大学入試に向けて逆電で応援して欲しいです! よろしくお願いします!(18歳男性)』平手:受験生……同じですね。いや、本当に勉強と仕事の(電話に出る音)……おっ!?リスナー:はい?平手:メリークリスマス!リスナー:……メリークリスマース。平手:えっと、SCHOOL OF LOCK! の女子クラス・3週目担当の平手友梨奈です。リスナー:……はい。平手:いきなりですが、ビックリしましたか?リスナー:……バカビックリしました。平手:バ? ……バカビックリしましたか(笑)。受験生ですよね? 結構勉強大変ですよね?リスナー:そうですね。平手:ですよね。1日どれくらいやってるんですか?リスナー:1日10時間くらいですかね。平手:おぉ~。まぁそうですよね……私も勉強してるんですけど、大変だなぁって思いながらやってます(笑)。リスナー:てちは文系ですか?平手:いや、そんなに決め切れてないっていうか……やばい時間がない!! なんかありますか? 言っておきたいこととか。リスナー:えっと、応援して欲しいです!平手:応援してます!! 本当に応援してます!!!リスナー:ありがとうござ……(ここで時間切れ)。平手:バイバイ……(笑)。全国の受験生の皆さん、応援しています。私も頑張ります!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/