DYGL、日本ツアー東京公演のライブ映像配信&アルバムアナログ盤再販決定

DYGLが、2019年10月19日の東京EX THEATER ROPPONGI公演から「BAD KICKS」と「Nashville」2曲のライブ映像配信が決定した。



また同時に2017年500枚限定で発売し、現在入手不可となっている『Say Goodbye to Memory Den』のアナログ盤を数量限定にて再販が決定した。本日12月20日より公式ホームページにて予約受付が開始している。













<リリース情報>



DYGL

1stアルバム『Say Goodbye to Memory Den』



発売日:2020年2月下旬予定

価格:4000円 (税抜)



=収録曲

1. Come Together

2. Crazy

3. Let It Sway

4. Take It Away

5. Thousand Miles

6. Boys On TV

7. Dont Know Where It Is

8. Let It Out

9. Feel the Way

10. All I Want

11. Happy Life

12. A Matter of Time

13. Waste of Time

14. Ive Got to Say Its True



公式HPにて12月20日17時より予約受付開始:http://dayglotheband.com/

DYGL 公式サイト:http://dayglotheband.com/