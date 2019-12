井上和彦、駒田航登壇！ TVアニメ『ARP』先行上映会開催決定！

ARライブエンターテイメントプロジェクト『ARP』のTVアニメ『ARP Backstage Pass』の先行上映会が2020年1月11日(土)、池袋HUMAXシネマズにて開催することが決定した。



最新のAR技術が生み出した、4人組のARダンス&ボーカルグループ、ARP。エイベックスよりデビューし、ハイレベルな歌やダンスに加え、観客を巻き込んだトーク、ファンの応援で構成が変化していく参加型ライブが特徴で、新感覚のアーティストとして今もっとも注目を集める存在だ。そんな彼らのこれまでの軌跡がアニメで描かれる。



先行上映会では、第1話を1月13日の放映に先駆けて上映するほか、アニメ本編に出演する井上和彦さん(理事長役)と駒田航さん(松本晴臣役)をゲストに招き、MCにはARPのラジオ配信「Amazing Radio Performers on the WEB」に出演中の星野卓也さんをむかえ、アニメ本編への期待やアフレコ秘話などを語る。

また、ARPメンバー(シンジ、ダイヤ、レイジ、レオン)のビデオレターによる出演も決定。本人たちによるアニメ化への意気込みを語る様子をお届けする。



さらに当日、先行上映会に来場した方全員に、『ARP Backstage Pass』特製ステッカーのプレゼントが決定! アニメの"バックステージへの入場パス"(Backstage Pass)をモチーフにした特別デザインで、観客をARP初のアニメの世界へと誘う。



チケットは12月20日(金)18時より販売開始。アニメ放送直前、ARPの新たな歴史が始まるその瞬間を、ひと足先に楽しもう!



(C)ARPAP (C)YUKES Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.