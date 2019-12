「I need more power!」『デビル メイ クライ 5』ダンテの双子の兄・バージルが立体化！

世界中にファンを持つ、スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ』シリーズの最新作『デビル メイ クライ 5』より、ダンテの双子の兄「バージル」が1/8フィギュアになって登場! 2020年6月にコトブキヤより発売される。





今作では、黒を基調とした衣装に身を包んでいるバージル。同じ黒でも、シャドーの濃淡や表面の艶感で様々な”黒”を楽しむことができる。



また、コートとブーツカバーはベルベット調の質感を出すため、表面に細やかな造形を加えており、革部分との質感の差を見事に再現。

「閻魔刀」を構え、今にも高速の一閃を繰り出しそうな力強いポージングは、過去に発売されたダンテ、ネロ同様、ゲームの中から出てきたかのような仕上がりに。



さらに、「閻魔刀」の緻密な造形にも注目。柄や鍔はもちろん、刃部分は刃文まで表現しており、下緒は本物の紐かと見間違うほどの出来栄えとなっている。



