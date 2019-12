NHKで、人気ゲーム「ファイナルファンタジー」を取り上げる投票企画「全ファイナルファンタジー大投票」が12月20日、スタートした。同シリーズの中から好きな作品、キャラクター、ボス&召喚獣、音楽を投票する企画で、同日から投票の受け付けが特設サイトで始まった。結果は、2020年2月29日にNHK・BSプレミアムで生放送される番組「発表!全ファイナルファンタジー大投票」で発表される。投票は2020年2月11日まで。

投票企画では、「ファイナルファンタジー」シリーズの57作品、キャラクター約3300、ボス&召喚獣4400、音楽2900曲のデータベースから、お気に入りを選んで投票できる。NHKでは、これまでもさまざまな作品の投票企画を実施してきたが、ゲームを取り上げるのは初めてで、データベースは最大規模となる。

2020年1月27日には、NHK・BSプレミアムで「ファイナルファンタジー」シリーズの約32年の歴史を振り返る「歴史秘話ファイナルファンタジーヒストリア」を放送。投票の中間結果も同番組で発表される。午後10時半~11時19分に放送。

