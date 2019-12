LiSA 紅白出場を知ったのは発表当日の朝!?「ドッキリとちゃうん？ みたいな」

パーソナリティの皆藤愛子と黒猫のクロエ店長がゲストを迎え、爽やかな日曜日の朝に癒しの空間を届けるTOKYO FMの番組「YKK AP presents 皆藤愛子の窓café~窓辺でcafé time~」。12月15日(日)の放送では、LiSAさんが登場。「第70回NHK紅白歌合戦」への出場を控える現在の心境や、リリースしたばかりのシングル「unlasting」にまつわる話などを語っていただきました。皆藤:年末は、「紅白歌合戦」への出場が決定しましたね。おめでとうございます!LiSA:ありがとうございます。皆藤:初出場なんですよね?LiSA:はい!皆藤:知らせを聞いたときは、どうでしたか?LiSA:(出場歌手発表の)記者会見当日の朝、携帯に連絡をいただいて知ったんです。皆藤:え~っ!?LiSA:それから会社に着いてスタッフに会うまで、全く信じていませんでした。「これ、本当かな……ドッキリとちゃうん?」みたいな(笑)。皆藤:大晦日まで、今は不安? それともワクワク?LiSA:今はけっこう不安です。当日まで“元気でいなきゃ!”とか“みんな風邪をひいているかもしれないから気をつけないと!”とか。あと、皆さんの期待をいただいてステージに立たせていただくので、私らしいライブができたらいいなと思っています。皆藤:テレビの前で楽しみにしています! がんばってください。LiSA:ありがとうございます。皆藤:LiSAさんは2011年にソロデビューして、ライブ会場は人気とともに少しずつ大きくなっていったと思います。そのころから、変わらず続けていることはありますか?LiSA:私はライブがすごく好きなので、大きな会場でも小さな会場でも“目の前にいる一人ひとりと遊んでいる”という感覚を忘れないようにしたいなと思っています。皆藤:歌っているときって、どんなところを見ているんですか?LiSA:本当にみんなを見ていますよ。“あっ、今あの子、私と目をそらしたな”とか(笑)。皆藤:でも、LiSAさんと目が合ったら“あっ”と思ってそらしちゃう人もいますよね、きっと(笑)。LiSA:会場の一番奥にいて、“見えているかな?”と思いながらピースしてきたりするんですけど、“見えているよ~”って合図を返したりとか。ライブでコミュニケーションをとっている感覚ですね。皆藤:そんなLiSAさんにとって16枚目となるシングル「unlasting」が、12月11日(水)にリリースされたばかりです。テレビアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」のエンディングテーマで、冬に染み渡るような切ない曲ですけど、タイトルの「unlasting」は直訳するとどんな意味になるんでしょう?LiSA:“永続しない”という意味ですね。すごくややこしいんですけど、“lasting”が長続きする、続いていくなんですけど、否定の“un”が付いているので続かないみたいな。皆藤:じゃあ、長続きしないと。LiSAさんが作詞を手がけていますが、アニメの内容からイメージを立ち上げたんですか?LiSA:そうですね。この作品は、残された人みんなが主人公になっていて、大切な人がいなくなって、残されてしまった人がいろいろな世界にたくさんいるというお話なので、“残された側の歌”を歌いたいなと思って。私自身、生きてきたなかでいろいろな人と出会って、いろいろな人との別れをしてきて、自分が残された側になった悲しさをたくさん感じてきたので。そのリアルな気持ちというか、過去の自分はあのときどう思っていたんだろう……って掘り返して、歌詞を書かせていただきました。皆藤:じゃあ、テーマは別れということですか?LiSA:そうですね。次回12月22日(日)の放送も、引き続きLiSAさんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!【リリース情報】2019年12月11日(水)16thシングル「unlasting」TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」エンディングテーマ■初回生産限定盤(CD+DVD)VVCL 1580~1 / 1,600円+税M1 unlasting 作詞︓LiSA 作曲︓草野華余子 編曲︓堀江晶太M2ハウル 作詞︓LiSA 作曲︓HIDEO NEKOTA 編曲︓江口 亮M3 KALEIDO 作詞︓田中秀典 作曲︓小南泰葉 編曲︓江口 亮、PABLO a.k.a. WTF!?M4 unlasting -Instrumental-☆「unlasting」ミュージッククリップ収録DVD付■通常盤(CD)VVCL 1582 / 1,200円+税M1 unlasting 作詞︓LiSA 作曲︓草野華余子 編曲︓堀江晶太M2ハウル 作詞︓LiSA 作曲︓HIDEO NEKOTA 編曲︓江口 亮M3 KALEIDO 作詞︓田中秀典 作曲︓小南泰葉 編曲︓江口 亮、PABLO a.k.a. WTF!?M4 unlasting -Instrumental-■期間生産限定盤(CD+DVD)VVCL 1583~4 / 1,600円+税M1 unlasting 作詞︓LiSA 作曲︓草野華余子 編曲︓堀江晶太M2ハウル 作詞︓LiSA 作曲︓HIDEO NEKOTA 編曲︓江口 亮M3 Chill-Chill-Dal-Da 作詞︓田淵智也 作曲︓伊秩弘将 編曲︓江口 亮、PABLO a.k.a. WTF!?M4 unlasting -TV ver.-☆TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」ノンクレジットED映像収録DVD☆アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター&イラスト使用三方背ケース仕様【ダウンロード・ストリーミング】「unlasting」 https://LiSA.lnk.to/a3rAw【ライブDVD情報】2020年3月4日(水)Release!!「LiVE is Smile Always~364+JOKER~ at YOKOHAMA ARENA」LiSAが横浜アリーナで魅せた、平成最後の二日間︕ラスト平成ライブ「LiVE is Smile Always~364+JOKER~」の感動を再び︕︕■完全数量生産限定盤(BD+グッズ+ライブCD) VVXL-60~62 / 12,000円+税※グッズ内容・Blu-ray/ライブCD収録内容は後日発表。■初回仕様限定盤(BD) VVXL-63 / 8,000円+税■初回仕様限定盤(DVD) VVBL-134~135 / 8,000円+税【ライブ情報】2020年全国アリーナツアーの開催が決定!■日程2020年6月20日(土)大阪城ホール(開場17:00/開演18:00)2020年6月21日(日)大阪城ホール(開場16:00/開演17:00)2020年6月27日(土)ぴあアリーナMM(横浜)(開場17:00/開演18:00)2020年6月28日(日)ぴあアリーナMM(横浜)(開場16:00/開演17:00)2020年8月15日(土)ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)(開場17:00/開演18:00)2020年8月16日(日)ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)(開場16:00/開演17:00)2020年9月5日(土)メットライフドーム(西武ドーム)(開場15:00/開演17:00)2020年9月6日(日)メットライフドーム(西武ドーム)(開場15:00/開演17:00)2020年10月3日(土)ゼビオアリーナ仙台(開場17:00/開演18:00)2020年10月4日(日)ゼビオアリーナ仙台(開場16:00/開演17:00)■席種・チケット料金大阪城ホール…8300円(税込)ぴあアリーナMM…8300円(税込)ドルフィンズアリーナ…8300円(税込)ゼビオアリーナ仙台…8300円(税込)メットライフドーム…8500円(税込)※3歳以上有料<番組概要>番組名:YKK AP presents 皆藤愛子の窓café~窓辺でcafé time~放送日時:毎週日曜 10:30~10:55パーソナリティ:皆藤愛子番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/madocafe/