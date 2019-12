アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」のTV放送が決定。2020年1月13日よりCSファミリー劇場にて放送開始される。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」は、TVアニメとして放送されたファーストシーズン「銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅」に続く物語で、全12話が9月より3章仕立てでイベント上映された。1月13日19時より第13話・第14話が放送されたのち、1月15日よりレギュラー放送される。またこれに併せ「銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅」全12話が、1月13日に一挙放送されることも伝えられた。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」

第13話・第14話:2020年1月13日(月・祝)19:00~

レギュラー放送:2020年1月15日(水)より毎週水曜22:00~

放送局:CS ファミリー劇場

「銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅」第1話~第12話一挙放送

日時:2020年1月13日(月・祝)13:00~

放送局:CS ファミリー劇場

(c)田中芳樹/松竹・Production I.G