怪獣王「ゴジラ」が万年筆になって上陸！　ゴジラのイメージカラーを再現できるインクが付属　

サンスター文具は、筆記具の老舗メーカー「プラチナ万年筆株式会社」とのコラボレーションにより、生誕65周年を迎えた『ゴジラ』をイメージした「ゴジラ万年筆」の予約受付をバンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」内のサンスターステーショナリーストアにて2019年12月19日(木)から開始した。価格は3万4980円(税込、送料・手数料別)。



創業から1世紀の歴史を持つ筆記具メーカー「プラチナ万年筆」が、その経験と技術の粋を詰めこんだ特別仕様の「ゴジラ万年筆」。万年筆とインクセットは銀色の箔押しが施された専用の貼箱に収納されている。







「ゴジラ万年筆」のディテールを見る







●ボディは表皮をイメージ



「ゴジラ万年筆」本体は、ゴジラの表皮をイメージした模様をあしらった特製ボディで、熟練の彩色職人によって一点一点丁寧に仕上げられている。「GODZILLA」と刻印されたリングと、ゴジラのシルエットと背びれをイメージした模様が刻印された14金のペン先には、黒みのある高級ルテニウムメッキが施され、ゴジラの迫力ある重厚感を再現。ペン種には汎用性の高いやや固めの細字「F」(ファイン)を採用しており、ビジネスシーンや日常で幅広く使用できる。











●混色可能なインクでゴジラをイメージした色を再現



ゴジラをイメージした色を再現できる、混色可能な万年筆用のインク「ミクサブルインク」4色がセットされており、インク色の組み合わせでさまざまな色調を楽しめる。もちろん原色のままでも使用可能。インクのボトルはゴジラ65周年のロゴがデザインされた限定仕様だ。





TM & (C) TOHO CO., LTD.

◆商品概要

ゴジラ万年筆



価格:3万4980円(税込)※送料・手数料別途

対象年齢:15才以上

セット内容:万年筆 1本、コンバーター 1本、ケース 1個、ミクサブルインク4色(ブラック・アクアブルー・フレームレッド・リーフグリーン)

商品サイズ:万年筆/全長約139.5×最大径15.4mm

商品素材:本体軸・キャップ:AS樹脂/ペン芯:ABS樹脂/ペン先:14金リング、真鍮/クリップ:ベリリウム銅、ケース:紙

生産エリア:日本

販売ルート:バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」、ゴジラ・ストア 、他未定

予約期間:2019年12月19日(木)13:00~準備数に達し次第終了

商品お届け:2020年5月予定

発売元:サンスター文具株式会社

製造元:プラチナ万年筆株式会社