MISIA、7年ぶりのベストアルバムで堂本剛とのコラボ新曲を披露

MISIAが、2013年の『MISIA Super Best Records -15th Celebration-』以来7年ぶりとなるベストアルバム『MISIA SOUL JAZZ BEST 2020』を来年1月22日にリリース。その収録曲が解禁となった。



タイトル通り「SOUL JAZZ」をコンセプトとし、NYを中心に制作が行われた今作は、MISIAの代表曲が多数収録されている豪華ベスト盤。さらに新曲4曲も収録されており、特に注目なのが、堂本剛とコラボレーションを果たした極上のバラード「あなたとアナタ」。堂本が作詞・作曲を手掛けたことはもちろん、自身が提供した女性アーティストの楽曲に彼がボーカルとして客演したのは初めてとのことで、大きな反響を呼びそうだ。



その他にも、マーカス・ミラー、ラウル・ミドン、そして海外を中心に活躍するラッパーのMIYACHIらも参加。初回生産限定盤には、NYから迎えたバンドを率いて今年9月に開催したライブツアー「MISIA SOUL JAZZ SWEET&TENDER」のファイナル公演の模様が収められている。





<リリース情報>







MISIA

『MISIA SOUL JAZZ BEST 2020』

2020年1月22日発売

初回生産限定盤A(CD+Blu-ray):BVCL-30050~30051 5000円(税抜)

初回生産限定盤B(CD+DVD):BVCL-30052~30053 4800円(税抜)

通常盤(CD):BVCL-30054 3300円(税抜)



収録曲:

1.Everything

2.CASSA LATTE

3.来るぞスリリング(feat. Raul Midon)

4. Mysterious Love(feat. MIYACHI)

5.変わりゆくこの街で

6.BELIEVE

7.オルフェンズの涙(feat. Marcus Miller)

8.キスして抱きしめて

9.真夜中のHIDE-AND-SEEK

10.LADY FUNKY

11.陽のあたる場所

12.あなたとアナタ(feat. Tsuyoshi Domoto)

13.つつみ込むように・・・

14.あなたにスマイル

15.愛はナイフ

16.アイノカタチ