「“一言多い”父をどうにかしたい…」リスナーの相談に若新雄純が助言

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。11月21日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日寄せられたのは、「人に対して、一言多い父親をどうにかしたい」という相談です。「うちの父は一言多いです。昭和の人間だからなのか、"何故そんなに人の気持ちを踏みにじるようなことを平気で言うの?"と思うことをスルッと言います。勘弁してほしい……」若新は、"一言多い"タイプの人について「おそらく言っている側は、相手の感情を引き出したい・振り向かせたいからだと思う」と推測。それは家族だけに限らず、友達、恋人などに対して、わざわざ一言多く言ってしまうのは「なにも気持ちを踏みにじりたいわけでないはず」とキッパリ。例えば、親子の会話では「だんだんと年を取っていくと、子どものほうが『はいはい……』『わかったよ!』などと言って、ちゃんと聞かなくなりませんか? 親って子どもが小さいころからずっと見て関わってきている。小さかったころは(素直に)真正面から向き合ってくれていたけれど、大人になっていくにつれ、だんだん目も合わせてくれなくなったり、素っ気なかったりする。誰だって、訴えかけている時はちゃんと話を聞いてほしいし、同じ熱量で返してほしいもの。だから、自分が"これを言いたい"というときに相手が全然話を聞いてくれないと、相手を振り向かせる方法として、感情を揺り動かすしかない」と説明します。会話の内容が"ケンカ"になってしまったとしても、「ちゃんと向き合ってしゃべることで寂しさが紛れるというか……親からすれば、最近そっけない自分の子どもに対して、一言多く言ってでも、こっちに意識を向けさせたいという気持ちもあると思う。上司が部下を叱るときに一言多くなるのも、『ちゃんと俺の話を聞いているのか!?』みたいに相手の感情を高ぶらせたいからだろう」と推察。そして、「(言う側も)そこまでのことを意識して言っているかどうかは別として、父に気持ちを踏みにじるようなことを言わせたくないのであれば、『わかったよ、お父さん。ちゃんと聞くよ。一体何が言いたいの?』と面と向かってテーブルに座ってしゃべるとか」と提案。とはいえ、家族たるもの互いに照れくさいなどの感情があることも。「一言多く言うのは、自分のほうに感情のベクトルを引き込もうとしているということ。いい意味で解釈するなら、お父さんが、(一言多いのは)相談者と気持ちを通じ合いたいんじゃないか。おそらく愛があるんでしょうね。(相談者と)もっと向き合いたいのでは」と話していました。