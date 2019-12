伊藤潤二と、ヨウジヤマモトが手がけるブランド・S'YTEによるコラボアイテム第2弾が、オンラインショップ・THE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて販売されている。

このたび、「うずまき」をモチーフにした新たなデザインや、本コラボレーションのために伊藤が描き下ろしたアートワークをプリントした新アイテムが登場。さらに「伊藤潤二短編集 BEST OF BEST」より、「魅入られた切田教授」「Franken Stein in Innsmouth」「人間失格」「大黒柱悲話」「盲点のヴィーナス」を元にデザインされたアイテムも新たに用意され、ニットセーターやシャツ、カットソー、フーディ、ストールネクタイとった商品がラインナップされた。また購入特典として、先着で「S’YTE オリジナルステッカー」をプレゼント。

(c)伊藤潤二/小学館 (c)Junji ITO/Shogakukan