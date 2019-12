大友克洋×河村康輔の企画展『AKIRA　ART OF WALL』豪華4冊組スペシャルブック登場！

渋谷パルコの工事現場の仮囲いに掲示された漫画『AKIRA』のコラージュ作品「ART WALL」を全て収録し、PARCO MUSEUMの開業企画展の先行発売で話題を呼んだ4冊組のスペシャルアートブック、大友克洋×河村康輔『AKIRA ART OF WALL』が2019年12月20日(金)に一般発売開始される。



100年に一度とも言われる大規模な再開発によって刻々と様変わりしていく渋谷で、工事現場の仮囲いに掲示されていた『AKIRA(アキラ)』のコラージュアート「ART WALL(アートウォール)」は、日本を代表する漫画家・映画監督である大友克洋が、その代表作である『AKIRA』を、コラージュアーティストの河村康輔氏と共同で再構築したもの。仮囲い掲出期間中は、それを一目見ようと日本国内に留まらず世界各国から多くのファンが訪れ、ジャパニーズカルチャーの発信地として賑わいを見せ、話題となった。



仮囲いは撤去されてしまったが、その全貌を知ることができる貴重なブックセット『AKIRA ART OF WALL』がついに発売開始となる。全長22.7メートルのパノラマアートを両面印刷・蛇腹製本で3冊に収録し、4冊目は大友克洋、河村康輔の単独インタビュー&対談をまとめた4冊組だ。価格は1万円+税。





『AKIRA ART OF WALL』の画像を見る







●大友克洋&河村康輔によるスペシャル仕様の『AKIRA』絵巻



ボックス、各ブックのデザインは、大友克洋と河村康輔自らが手がけたスペシャル仕様となっており、掲示された全作品を圧倒的な迫力、クオリティで追体験できる前代未聞のAKIRA絵巻となっている。







本のサイズはA4判変型(タテ303mm×ヨコ177mm×高さ52mm)、封入特典にA2サイズのポスターが付属する。

全国の書店、ネット書店にて購入可能だ。

◆書籍概要

『AKIRA ART OF WALL』

価格:本体1万円+税

著者:大友克洋、河村康輔

仕様:スペシャルシルバーボックス入り/A4判変型(タテ303mm×ヨコ177mm×高さ52mm)

内容品:4冊組+A2サイズポスター(蛇腹製本作品集3冊+上製ドキュメントブック1冊)