フェンダー、限定生産となる「MADE IN JAPAN」の2019年秋冬モデルを発売

日本製フェンダーの最高峰となる限定コレクション「MADE IN JAPAN LIMITED COLLECTION」の2019年秋冬モデルが、本日12月19日から発売開始された。



「MADE IN JAPAN LIMITED COLLECTION」は、日本のギター職人たちの”ものづくり”に対する情熱と誇りを凝縮した完全数量限定生産のフラッグシップコレクションシリーズ。第4弾となる2019 AUTUMN/WINTERコレクションは、STRATOCASTER®、TELECASTER®、JAZZ BASS®、そしてLIMITED COLLECTIONとしては初となるSTRATOCASTER® HSSの4モデルをラインナップしている。



これらのモデルは、厳選された良質な木目の2ピースアッシュ材を一本一本丁寧にコーティングを重ね、下地も含めたオールラッカー仕上げとなる。すべての個体に1/1000mm単位の精度でネックを調整するPLEK処理を施しており、究極の鳴りとプレイアビリティを実現。また、ネックとボディシェイプにUSA製のプロファイリングデータを採用し、細部に至るまで正確にフェンダー製品の系譜を再現したという。







MADE IN JAPAN 2019 LIMITED COLLECTION STRATOCASTER®, MAPLE FINGERBOARD, WHITE BLONDE





MADE IN JAPAN 2019 LIMITED COLLECTION STRATOCASTER ® HSS, ROSEWOOD FINGERBOARD, SAPPHIRE BLUE TRANS





MADE IN JAPAN 2019 LIMITED COLLECTION TELECASTER®, MAPLE FINGERBOARD, VINTAGE NATURAL





MADE IN JAPAN 2019 LIMITED COLLECTION JAZZ BASS®, ROSEWOOD FINGERBOARD, NATURAL



USパーツの採用、希少な限定生産品であることを示す”LIMITED COLLECTION”の文字が刻印されたネックプレート、そして忠実に再現されたスタイリングが、MADE IN JAPAN製品ラインナップにおける象徴的な位置付けのプレミアムな一本にふさわしい風格を演出する。価格は全モデル共通で220,000円(税抜)とのこと。