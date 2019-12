「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”のCD「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」に収録されるドラマトラックの一部が公開された。

ドラマトラック「Helter Skelter」では、一郎のとある悩みごとを二郎と三郎が聞くシーンから物語が展開。山田3兄弟の息の合った掛け合いが楽しめるのはもちろん、今後の物語を揺るがす内容となっている。

「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」は12月25日にリリース。ドラマトラックに加え、木村昴演じる山田一郎のソロ曲「Break the wall」、石谷春貴演じる山田二郎のソロ曲「School of IKB(スクールオブイケブクロ)」、天崎滉平演じる山田三郎のソロ曲「レクイエム」が収められる。

Buster Bros!!!「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」

収録内容

M1.「Break the wall」山田一郎(CV:木村昴)

M2.「School of IKB」山田二郎(CV:石谷春貴)

M3.「レクイエム」山田三郎(CV:天崎滉平)

M4. Drama Track「Helter Skelter」

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。