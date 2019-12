SKY-HI、中野サンプラザ公演のライブ音源を配信

SKY-HIのライブ音源「SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-」が、明日12月20日より各種ストリーミングサービスで配信されることが決定した。



本作は、今年4月30日に中野サンプラザで開催されたワンマンの模様を収めた映像作品『SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-』から、ライブ音源のみを楽しめるというもの。SKY-HIのニューアルバム『JAPRISON』とミックステープ『FREE TOKYO』の収録楽曲を中心に、新旧の代表曲を織り交ぜたセットリスト計37曲が堪能できる。



ライブは二部構成となっており、第一部は「監獄」をテーマに、SKY-HIのパフォーマーとしての卓越したスキルとSUPER FLYERSの圧倒的な演奏力が融合したパフォーマンス、さらに照明と映像が創り上げるドラマチックな舞台演出の組み合わせで『JAPRISON』の世界観をMC無しで表現した究極の「HIP HOPオペラ」ともいえる内容。また、第二部はツアーでお馴染みの”センテンス”に、これまでの代表曲を10曲を立て続けに披露した”Count Down SKY-HI”と、オーディエンスと共にライブを構築していくエンターテイメント性溢れる内容に仕上がっている。





<リリース情報>







SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-

2019年12月20日配信開始

https://avex.lnk.to/japrison_live