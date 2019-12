かわいい「いちご×カービィ」の景品が豊作！「VERY STRAWBERRY in ナムコ」キャンペーン

株式会社ワープスターが展開する『星のカービィ』のナムコ限定景品が登場する「星のカービィ キャンペーン VERY STRAWBERRY in ナムコ」が、2020年1月10日(金)〜2月16日(日)まで、直営アミューズメント施設「namco」の全国約215店舗で開催される。



いちごをモチーフとした『星のカービィ』の描き下ろしイラストを使用した限定景品が多数登場するほか、キャンペーン開催を記念して製作された70cmの「カービィといちごの特大ビーズクッション」が抽選で当たる、Twitterを使用したプレゼントキャンペーンも12月19日(木)より実施される。



また、ナムコアプリのリンク機能を使用して対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると、もれなくカービィグッズが当たる「くじ」に参加できるほか、ナムコアプリをダウンロードするともらえるクーポンをキャンペーン対象店舗で提示すると「カービィうでピタバルーン」がもらえる。







(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※写真は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。





◆景品情報

「星のカービィ キャンペーン VERY STRAWBERRY in ナムコ」



『星のカービィ』の描き下ろしイラストを使用したナムコ限定景品として、「BIGぬいぐるみ」(全2種)、「ぬいぐるみマスコット」 (全4種)、「トコトコマスコット」(全4種)、「お菓子トランク缶」 (全1種)、「まんまるがまぐち」(全3種)、「ステーショナリーセット」 (全1種)が2020年1月10日(金)から順次登場する。



●BIGぬいぐるみ/全2種

(左)にっこり:約 H470mm(いちご含む)

(右)おすまし:約 H470mm(いちご含む)



●ぬいぐるみマスコット/全4種

(左から)

・ダッシュ:約H130mm

・のっかり:約H105mm

・すわり:約H80mm

・ワドルディ:約H140mm



●トコトコマスコット/全4種

(左から)

・にっこり:約H95mm

・えがお:約H95mm

・おすまし:約H95mm

・きょとん:約H95mm



●お菓子トランク缶/全1種

※いちご味チョコスナック入り

約H150×W208×D88mm



●まんまるがまぐち/全3種

(左から)

・にっこり:約H100mm

・おすまし:約H100mm

・えがお:約H100mm





◆ステーショナリーセット/全1種

・マルチケース:約H155×W220mm

・ボールペン

・メモ帳

・ダイカットステッカー

・ふせん



◆Twitterリツイートキャンペーン開催



バンダイナムコアミューズメント公式Twitter(@bnam_jp)をフォローし、指定のツイートをリツイートした方の中から抽選で「カービィといちごの特大ビーズクッション」が当たるリツイートキャンペーンが12月19日(木)より実施。リツイート数に応じて当選者数が変動し、1万2000リツイート達成で最大20名様にプレゼントされる。



応募期間:2019年12月19日(木)11:00〜2020年1月5日(日)23:59

当選者数:3000リツイート達成:5名様/5000リツイート達成:10名様/1万2000リツイート達成:20名様



●カービィといちごの特大ビーズクッション

カービィと大きないちごのビーズクッション。いちごは取り外し可能。

※カービィは約70cm







◆ナムコアプリでオリジナルグッズのゲットチャンスくじ



ナムコアプリのリンク機能を使用して、対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると、ナムコオリジナルカービィグッズがもれなく当たる「くじ」に参加できる。くじで当たる景品はすべて限定アイテム!



●A賞:カービィマット/全1種

▲カービィマット(サイズ:約 W450×H700mm)ダイカットの大判マット



◆B賞:きらきらクリアファイル(B6)/全1種



◆C賞:オリジナルステッカー/全5種

▲約H60mm、ランダムでのお渡し



【スペシャルチケットをプレゼント】

「くじ」に1回無料で挑戦できるスペシャルチケットがプレゼントされるキャンペーンも実施。

※プレゼントは下記条件のいずれかに該当した場合

・2017年より「namco」で実施したカービィキャンペーンの期間中、ナムコのリンク機能を使用して対象機をプレイしたことがある。

・2020年1月5日(日)23:59までにナムコアプリをダウンロードし、アプリ内フォロータイトルに『星のカービィ』を追加する。



【「カービィうでピタバルーン」を店舗でプレゼント】

ナムコアプリをダウンロードすると、キャンペーン期間中に使用できる「カービィうでピタバ ルーン 引換えクーポン」がプレゼントされる。

引換えクーポンを2020年1月10日(金)〜2月16日(日)までの期間にキャンペーン対象店舗でスタッフに提示しよう!



