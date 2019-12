マライア・キャリー、米人気深夜番組で「Oh サンタ！」を披露

米人気深夜番組『レイト・レイト・ショー・ウィズ・ジェームズ・コーデン』にゲストとして登場したマライア・キャリーが2010年リリースのクリスマス・アルバム『メリー・クリスマス II ユー』の収録曲「Oh サンタ!」を披露した。



真っ赤なロングドレスをまとい、赤と緑の衣装に身を包んだ元気いっぱいのキッズダンサーに囲まれたマライア・キャリーのパフォーマンスは、終始クリスマス・ムード全開だった。



キャリーはピアニストと3名のバックコーラスとともに、サンタクロースに別れた恋人との復縁を願う女性の気持ちを描いた「Oh サンタ!」を陽気に歌い上げた。「今年は本当にとってもいい子にしてたの/だから赤いサンタ服を着て、彼をここに連れてきて/今年のクリスマスを明るくしてよ/ベイビーがいないクリスマスなんてあり得ないわ」」とキャリーは甘い歌声を披露した。



米現地時間12月16日には、1994年リリースのキャリーの大人気クリスマス・ソング『恋人たちのクリスマス』がローリングストーン誌の音楽チャート「Top 100 Songs」のトップに躍り出た。さらに、12月のはじめにAmazonは同楽曲のヒストリーに迫った『Mariah Carey is Christmas!』というミニドキュメンタリーを配信。クリスマスとのつながりにちなんで、12月16日にキャリーはコメディアンのビリー・アイクナーのコメディ番組『Billy on the Street』のネットシリーズ「Funny or Die」にも登場している。