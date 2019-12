TVアニメ「ARP Backstage Pass」第1話の先行上映会が、2020年1月11日に東京・池袋HUMAXシネマズにて開催される。

上映会にはシンジ、ダイヤ、レイジ、レオンのARPメンバーがビデオレターで出演し、理事長役・井上和彦と松本晴臣役・駒田航が登壇する。MCはARPのWebラジオ「Amazing Radio Performers on the WEB」でナビゲーターを務めている星野卓也。アニメ本編への期待やアフレコ秘話、ARPメンバーによるアニメ化への意気込みが語られる。

また来場者には特典としてステッカーを配布。ステッカーはバックステージへの入場パスをモチーフにしたデザインに仕上げられた。池袋HUMAXシネマズの公式サイトおよび劇場窓口では、明日12月20日18時よりチケットを販売する。

2016年から活動中のARPは、AR技術によって生み出されたダンスボーカルグループ。声優・歌手といったボイスキャスト、役者・ダンサーが務めるアクティングキャスト、AR技術者が一体となり、リアルタイムでのライブパフォーマンスを行う。TVアニメ「ARP Backstage Pass」ではARPに所属するシンジ、ダイヤ、レイジ、レオンの学園生活や、これまでの軌跡にスポットを当てた物語を展開。2020年1月13日よりTOKYO MXとBS11ほかにて放送される。

TVアニメ「ARP Backstage Pass」先行上映会

日時:2020年1月11日(土)17:40開場、18:00開演

場所:東京都 池袋HUMAXシネマズ

出演:井上和彦(理事長役)、駒田航(松本晴臣役) MC:星野卓也

料金:3500円

TVアニメ「ARP Backstage Pass」

放送情報

TOKYO MX:2020年1月13日(月・祝)より毎週月曜日23:00~

BS11:2020年1月13日(月・祝)より毎週月曜日25:00~

ほか

スタッフ

原作・プロデュース:内田明理

監督:えんどうてつや

シリーズ構成:友永コリエ

アニメーション制作:ダイナモピクチャーズ

キャスト

シンジ

ダイヤ

レイジ

レオン

理事長:井上和彦

松本晴臣:駒田航

叶永嗣:浪川大輔

理事長の秘書:江口拓也

(c)ARPAP ライブ写真 (c)YUKE'S Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.