1月8日にリリースされる木村拓哉のアルバム「Go with the Flow」の収録曲「One and Only」のミュージックビデオがGYAO!にてショートサイズで公開された。

「One and Only」は稲葉浩志(B'z)が作詞を、多保孝一が作曲を手がけたナンバー。MVは2月に東京と大阪で行われる木村のソロライブをイメージした架空のライブ会場を舞台に、タイトルにちなんだ編集なしのワンテイクで撮影された。撮影の序盤はスタッフや機材のトラブルでストップしたものの、わずか3度目で見事終了したとのこと。アルバム初回限定盤Bの付属DVDに収録されるフルサイズMVでは、最後に驚きのシーンも収められている。