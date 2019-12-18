メジャーデビュー5周年を迎えた女性ボーカルユニット「Little Glee Monster（リトル・グリー・モンスター＝リトグリ）」が、11月3日に国立代々木競技場第一体育館（東京都渋谷区）で開催した全国ツアー「Celebration Tour」最終公演の模様が、12月21日にWOWOWで放送される。放送に先駆けてライブダイジェストが18日、番組サイトで公開された。
ライブダイジェストでは、ラグビーワールドカップを盛り上げた「ECHO」のほか、「世界はあなたに笑いかけている」「Jupiter」「I Feel The Light featuring Earth, Wind ＆ Fire」が公開されている。
「Little Glee Monster 5th Celebration Tour 2019 ～MONSTER GROOVE PARTY～」は12月21日午後4時15分、WOWOWライブで放送。関連番組として今年2月に日本武道館（同千代田区）で開催したライブ「Little Glee Monster Live in BUDOKAN 2019～Calling Over！！！！！」を同19日午後6時からWOWOWライブで放送。