“ガラス越しの体感恋愛アドベンチャー”『囚われのパルマR』がNintendo Switchで2020年3月発売

カプコンが2018年12月18日よりスマートフォン向けに配信開始した”ガラス越しの体感恋愛アドベンチャーゲーム”『囚われのパルマ Refrain』が、Nintendo Switchソフトとして2020年3月12日(木)に発売されることが決定した。



『囚われのパルマ』シリーズは、ある孤島を舞台に一人の記憶喪失の青年と交流し、心と記憶を紐解きながら、深い恋愛体験が味わえる体感恋愛アドベンチャーゲーム。『囚われのパルマ Refrain』はシリーズ2作品目となる。



Nintendo Switch特有のプレイスタイルに合わせて操作性が最適化され、 TVモードでは大画面で彼と面会でき、携帯モードではスマートフォンと同じような感覚でプレイ可能となっている。



商品のラインナップとして、コンテンツすべてがこれ1本で遊べるパッケージ版には、モバイル版の全コンテンツを収録した「デラックス エディション」と、「デラックス エディション」にオリジナルグッズを同梱した豪華版「コレクターズ エディション」の2種を用意。また、本編や追加コンテンツパック3種をお好みで購入できるダウンロード版も用意されている。





Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain』ゲーム画面を見る





●豪華な同梱アイテム付きの「コレクターズ エディション」



「コレクターズ エディション」には、パッケージ版ソフト「デラックス エディション」に加えて、「コレクターズ エディション」でしか入手できないアイテムを同梱。本作のキャラクターデザインを担当する実田千聖による新規描きおろしイラストを使用した外箱に収納してお届けされる。



同梱されるアイテムは、外箱と同じ描きおろしイラストを使用した、デスクや棚などに飾りやすいサイズのキャンバスボード、実田千聖描きおろしのかわいらしいチアキのちびキャライラストのアクリルスタンド、あなたと彼との出会いのきっかけでもある小説「黄金の蜂」風デザインのブックカバーの3点だ。

さらに、チアキとの「お外デート」をよりリアルに楽しめる全4種類の豪華なグッズがセットになったイーカプコン限定版も同時発売決定! 生産数に限りがあるので予約はお早めに。





●ショップ別数量限定特典も



対象のショップでNintendo Switch版『囚われのパルマ Refrain デラックス エディション』または『囚われのパルマ Refrain コレクターズ エディション』のいずれかを購入すると先着で貰える、各ショップオリジナルの特典も決定。ゲーム内で差し入れることができる衣装を着た彼の姿を描いた、実田千聖による新規描きおろしのイラストを使用したもの、 PC・スマホ向けのデジタル壁紙や缶バッジなど、様々な特典内容となっている。こちらも数量限定だ。



また、『囚われのパルマ Refrain』パッケージ版購入プレゼントキャンペーンも決定。 パッケージ版購入者限定で、『囚われのパルマ Refrain』特製ノベルティが抽選で当たるキャンペーンを実施予定だ。詳細は後日公開とのこと。



そしてNintendo Switch版『囚われのパルマ Refrain』の「ジャンプフェスタ2020」への試遊出展が決定! さらに、カプコンカフェでも試遊体験会が行われる。いずれの会場でも「TVモード」で大画面での彼との面会が楽しむことができ、ゲームを体験すると、ノベルティとして『囚われのパルマ』シリーズ3周年記念ステッカーが先着でプレゼントされる。



◆商品概要



タイトル名:囚われのパルマ Refrain

対応ハード:Nintendo Switch™

ジャンル:ガラス越しの体感恋愛アドベンチャー

発売日:2020年3月12日(木)予定

価格:

【パッケージ版】

デラックス エディション 6990円+税

コレクターズ エディション 9990円+税

【ダウンロード版】

本編 3627円+税

追加コンテンツパック A、 B、 C 各1364円+税

デラックス エディション 6355円+税

プレイ人数:1人

対応言語:【テキスト】日本語、繁体字、簡体字 【ボイス】日本語

CERO:B(12才以上対象)



◆「デラックス エディション」収録内容

パッケージ版 希望小売価格:6990円+税/ダウンロード版 価格:6355円+税

モバイル版のコンテンツがこれ1本で遊べる!

※コンテンツ内容は、モバイル向け『囚われのパルマ Refrain』と同様のもの。

※スペシャル面会セットは、スペシャル面会とテレフォンイベントがセットになったコンテンツ。

※ダウンロード版は、「本編」、「追加コンテンツパック A、 B、 C」をお好みで個別購入も可能。

※ダウンロード版の「追加コンテンツパック A、 B、 C」を利用するには、別売りの『囚われのパルマ Refrain』本編が必要。



◆「コレクターズ エディション」収録・同梱内容

希望小売価格:9990円+税 ※パッケージ版のみ

1.Nintendo Switch『囚われのパルマ Refrain デラックス エディション』

2.キャンバスボード(サイズ:約180mm×約140mm) ※実田千聖 新規描きおろし

3.アクリルスタンド(サイズ:約70mm×約45mm) ※実田千聖 新規描きおろし

4.ブックカバー(サイズ:約112mm×約162mm ※文庫本サイズ、素材:PVC)



◆【イーカプ限定】COMPLETE EDITION



イーカプコン限定版 1万8000円+税

1.シチュエーションCD(デート)

2.ビッグアクリルスタンド ※実田千聖 新規描きおろし

3.チアキからの直筆メッセージカード

4.リコリスがデザインされた、ラウンドファスナータイプの長財布





◆試遊会



<ジャンプフェスタ2020>

開催場所:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1~8(カプコンブース)

開催日時:2019年12月21日(土)・22日(日)9:00~17:00 ※最終入場は16:30まで

※入場無料



<カプコンカフェ イオンレイクタウン店>

開催日時:2020年1月12日(日)12:00~17:00

※整理券配布は11:00からカプコンカフェ内にて配布予定



<カプコンカフェ 池袋店>

開催日時:2020年1月26日(日)12:00~17:00

※整理券配布は11:00からカプコンカフェ内にて配布予定



▼体験者ノベルティ 『囚われのパルマ』シリーズ3周年記念ステッカー





◆ゲームショップ別数量限定特典



▼アニメイト



対象:デラックス エディションまたはコレクターズ エディション

特典:A3布ポスター ※実田千聖 新規描きおろし(レンタル衣装:シーハイブ看守の制服セット)



▼Amazon.co.jp



対象:デラックス エディションまたはコレクターズ エディション

特典:L判ブロマイド ※実田千聖 新規描きおろし(レンタル衣装:働く男のスーツセット)&オリジナルデジタル壁紙(PC・スマホ)



▼あみあみ



対象:デラックス エディションまたはコレクターズ エディション

特典:スタンド付きデ缶バッジ



▼ジョーシン



対象:デラックス エディションまたはコレクターズ エディション

特典:オリジナルデジタル壁紙(PC・スマホ)



▼ステラワース



対象:デラックス エディションまたはコレクターズ エディション

特典:57mm缶バッジ



▼よろずやショップ びっく宝島



対象:デラックス エディションまたはコレクターズ エディション

特典:木製バッジ3個セット



▼楽天ブックス



対象:デラックス エディションまたはコレクターズ エディション

特典:オリジナルデジタル壁紙(PC・スマホ)