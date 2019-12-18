韓国戦に挑む日本代表のスタメンが発表された（布陣は予想）

　18日にEAFF E-1サッカー選手権2019で韓国代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。全勝同士の対戦となる同試合で日本は引き分け以上で6年ぶりの大会制覇が決定する。

　試合は日本時間19時30分にキックオフ予定。フジテレビ系列にて生中継される。

■日本代表 韓国戦スタメン

▼GK
1　中村航輔（柏レイソル）

▼DF
19　佐々木翔（サンフレッチェ広島）
5　三浦弦太（ガンバ大阪）
4　畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
22　橋岡大樹（浦和レッズ）

▼MF
17　田中碧（川崎フロンターレ）
9　鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）
8　井手口陽介（ガンバ大阪）
14　森島司（サンフレッチェ広島）
7　遠藤渓太（横浜F・マリノス）

▼FW
13　上田綺世（鹿島アントラーズ）

□控えメンバー

▽GK
12　小島亨介（大分トリニータ）
23　大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF
15　渡辺剛（FC東京）
21　古賀太陽（柏レイソル）
2　菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）

▽MF
10　仲川輝人（横浜F・マリノス）
6　大島僚太（川崎フロンターレ）
16　相馬勇紀（鹿島アントラーズ）
3　田中駿汰（大阪体育大学）

▽FW
20　小川航基（水戸ホーリーホック）
11　田川亨介（FC東京）