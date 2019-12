A.B.C-Z・戸塚祥太がお気に入りのジャニーズ楽曲を発表！

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組 「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」 。2019年12月14日(土)の放送は、2019年12月25日(水)にBlu-ray&DVD「A.B.C-Z Concert Tour 2019 Going with Zephyr」を発売するA.B.C-Zの戸塚祥太さんが登場。ゲストの意外な一面がのぞける名物コーナー「ゲストの〇〇チャート TOP3!」では、「戸塚祥太的、2010年代ジャニーズ楽曲 TOP3!」を発表しました。【第3位】Hey! Say! JUMP「COSMIC HUMAN」【第2位】King & Prince「シンデレラガール」【第1位】Kis-My-Ft2「Kiss魂」戸塚:この曲は(Hey! Say! JUMPの)伊野尾君がドラマに出ていて、僕も兄弟役で出演していたんです。そのときの印象もかなりありますし、サビのメッセージがすごく好きなんです。ただ楽観的だったりするのではなく悲しみとか憂いとかを含んでいて、それを飲み込んだ上で前を向いている歌詞が好きですね。戸塚:必ず聴きますね。Hey! Say! JUMPのライブを観に行かせてもらったときに、この曲をやっていたんですよ。メンバーがすごくポジティブな表情で歌っていて、グッときちゃいましたね。戸塚:家に帰ってテレビを点けたらこの曲が流れてきて、“なんだ、この曲! カッコイイ!”って思って聴いていたら、King & Princeのデビュー曲かよって思ったんです(笑)。サビのメロディラインとかもすごくカッコイイし、一発で覚えましたね。これがデビュー曲なんて羨ましいなと思いました。戸塚:あまり歌う機会はないんですけど、King & Princeの神宮寺勇太と、岩橋玄樹の三人でカラオケに行ったときに「シンデレラガール」は歌いました! みんなガチで歌いましたね。戸塚:先輩後輩とかあまり気にしないんですよね。フラットな存在です。戸塚:この曲も歌番組にKis-My-Ft2が出て歌っているのを観て好きになりました。数々のアーティストが出ているスペシャル番組だったんですけど、キスマイはラストの方に出ていてめちゃめちゃ緊張する番手だなって思ったんです。でも、すごくカッコよくて“こいつらカッコイイじゃん!”って衝撃を受けたのでとても印象に残っています。戸塚:ありますね。緊張がこちらまで伝わってくるというか。だからこそ、彼らが突っ張ってやりきっていたので、“ロックスターだなぁ!”って思いました。この曲、すごい好きなんですよ。戸塚:やっぱり、前向きな気持ちにさせてくれるというところは大きいと思います。どんなに転んでもまた立ち上がればいい、と思わせてくれますね。あと、とっても「シンデレラガール」とかはすごくロマンチックで良いですよね!A.B.C-ZのBlu-ray&DVD「Concert Tour 2019 Going with Zephyr」は2019年12月25日(水)発売です!来週、2019年12月21日(土)の「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」は、DEAN FUJIOKAさんがゲストに登場!さらに、埼玉の「埼玉県産小麦『ハナマンテン』使用ブランパンセット」を3名様に。さらに、産地直送サイト「JAタウン」で使える『JAタウンギフトカード(4,500円分)』を1名様にプレゼントします。番組ホームページからご応募下さい!<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜13:00~13:55パーソナリティ: ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/