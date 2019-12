欅坂46 平手友梨奈「肉まん派？」「あんまん派？」「カレーまんは食べたことない」

欅坂46の平手友梨奈が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた質問に答えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」12月16日(月)放送分)平手:生徒の皆さんこんばんは。SCHOOL OF LOCK! の女子クラス3週目担当・欅坂46の平手友梨奈です! え~、12月に入りました。もうすぐで今年も終わっちゃいますね。そして来週はもうクリスマスですけど、みんなは何をして過ごすんでしょうかね? 私、去年は何してたかなぁ? クリスマスのとき……全然覚えてないなぁ。でも、クリスマスらしいことは何もしてない気がする。クリパは……したことないと思うなぁ。“クリパって何するんだろう?”って感じです、何も知らないから。まぁでも、一回体験してみたいなって思います。――リスナーから届いた質問【平手ちゃんの好きなケーキの味(種類)って何ですか? チョコケーキですか? ショートケーキですか?(17歳女性)】平手:そうですね……ケーキは普段あんまり食べないですね。それこそ、お仕事でいただいたときしか食べなくて。ケーキの好きな味は……特にこれは嫌だっていうのはないです。チョコケーキも全然食べれるし、ショートケーキも全然好きですね。うん……意外となんでも好きです、はい。こんな感じでいいのかな?【てち(平手)は肉まん、あんまん、ピザまん、カレーまん、何が好きですか? 僕は肉まんです!(13歳男性)】平手:まぁ、肉まんは王道ですよね。最近私は……勉強して、事務所に行く途中にコンビニがあるのでそこに寄って……なんか頭使って疲れてたら、あんまん食べたりすることはあるかな~。でも肉まんも全然食べるかな。で、そのまま仕事行ったり……ってことはあるけど。でも私、カレーまんって食べたことなくて。なんか、あんまりカレー味っていうのが好きじゃなくて。例えば、お菓子とかでもカレー味ってあるじゃないですか。そういうのは絶対選ばないんですよね。普通のカレーは全然好きなんですけど。スナックのカレー味とかだとカレーの粉が振ってあるじゃないですか、味付けで。そのカレーの粉でくしゃみ? が出るの。アレルギー? これ、なんだろう? すごい粉……コナコナしてて(笑)。くしゃみが出るし、鼻ムズムズするし、あんまり自分から好んで食べないなぁって感じです。あと今って、映画館でもポップコーンでカレー味とかあるじゃないですか。あれも絶対選ばない。うん……そんな感じです(笑)。あ、そうそう、好きな中華は? って聞かれたら、小籠包ですね! めっちゃ猫舌なんですけど、すごい大好きで。結構ね、いけちゃうんですよねぇ、小籠包は。一回自分で作ろうかなと思ったんですけど、結構作る過程がめんどくさそうだったから、“まぁいっか”ってやめちゃったんです(笑)。もし作ったらご報告します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/