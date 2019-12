SEKAI NO OWARIの特別インタビュー映像がSpotifyプレミアムプラン会員向けに公開

Spotifyが、12月18日よりプレミアムプランの会員向けにSEKAI NO OWARIの特別映像を公開した。







今回企画制作された映像は、今年行われたSEKAI NO OWARIのTOUR2019「The Colors」のファイナルを飾り11月18日に行われた北京公演の密着ドキュメンタリーと今年1年を振り返るスペシャルインタビューで構成、デビュー10周年を前に、国内外で行った新たなチャレンジについて振り返る貴重なインタビューとなっている。また、特別映像はプレミアムプランの会員だけがアクセスできる特別サイトで公開される。





<イベント情報>



SEKAI NO OWARI

特別インタビュー映像



https://www.spotifypremium.jp/limited/sekainoowari_login/

※Spotifyプレミアムプラン会員登録をされている方のみご覧になれます。