BURNOUT SYNDROMES こだわりのステージ演出

BURNOUT SYNDROMESが、12月16日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。開催中の「15th ANNIVERSARY TOUR 全国ワンマンツアー2019→2020『Who am I?』」について、そのこだわりを伝えました。とーやま校長:12月15日(日)から全国ツアーがスタートしてる?石川大裕(Ba&Cho):そうなんです。名古屋を皮切りに、史上最大のツアーが始まりました。とーやま校長:初日はどうでしたか?石川:初日っていい意味での緊張があって、「うまくいかなかったな……」ってこともあったりはするんです。でも今回は、前日までの5日間がリハだったんです。なのでリハーサル通りにできて、今までで一番スムーズでしたね。とーやま校長:廣瀬先生的にはどうでした?廣瀬拓哉(Dr&Cho):僕も緊張はしていたんですけど、その前の準備を結構長いことやって作り込んできたので、ライブをやってみたらすごく好評でちょっと安心しました。とーやま校長:今、“作り込む”って言葉がありましたけど、テーマがあるんですよね?石川:そうなんです。我々は15周年とうたっているんですけど、メジャーデビューからは4年しか経っていません。結成から15周年なんですけど、まだまだ祝っている場合じゃねーだろ! ということで。これから前に進むためのエネルギーを得るために、1回振り返る。それだけの時間だからめちゃくちゃお祝いじゃないよ、っていう感じですね。とーやま校長:石川先生って、ライブの……?石川:そうです。総監督をつとめております。今回は“記憶喪失”がコンセプトで、毎回台本が30ページほどありましてメンバーに届くんですけど……。とーやま校長:ちょっと待ってください! 音楽のライブでしょ? 小劇団だったらわかりますけど……?熊谷・廣瀬:たしかに(笑)。石川:僕ね……アトラクションがすごく好きなんです。例えばユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドというのがあるんですよ。これの何がすごいって、ただのジェットコースターじゃないんです。めちゃくちゃ速いジェットコースターなんですけど、曲を選べるんです。5曲ぐらいの中から自分の好きなものを選んで、それを聴きながら乗るんです。DREAMS COME TRUEさんの『大阪LOVER』とか。とーやま校長:はい。石川:『大阪LOVER』を聴きながら大阪の空を飛ぶということが、僕はめちゃくちゃ好きで! 俺はこれを(ファーストシングルの)『FLY HIGH!!』でやりたいと(笑)。とーやま校長:自分たちの曲で……(笑)。石川:でもここには入れないから(笑)、「じゃあ俺がやってやろう!」ということで。アトラクションを作って、熊谷の曲を聴いてもらおう! というコンセプトで毎回作っています。とーやま校長:へぇ~。曲を作っている熊谷先生としたら……どのタイミングで、「今回の演出はこうだよ」というのが来るんですか?熊谷:1ヵ月前くらい?石川:そうですね。とーやま校長:それを受けて、どんなお気持ちなんですか?熊谷:ふぅ~ん……(笑)。石川:喜べや!とーやま校長:(笑)。じゃあ、それに対して「これは違うんじゃない?」というのは無いんですか?熊谷:台本に対して、ある程度は「ここはどういうこと?」みたいなのは意見として言いますけど、基本的には無感情です(笑)。石川:ファンの皆さんと同じ目線で見てくれていますね。「この曲は、お客さんはこう聴きたいんじゃないの?」という提案をしてくれるので、逆に「お前が作ってるんやで!」みたいな気持ちにはなりますね(笑)。熊谷:「この曲はそんなんちゃうねん!」みたいなことは、1回も言ったことないです。廣瀬:リハーサルでは、まず初日に“スタッフさんに伝える”って作業をやらないといけないんですよ。熊谷:「まずは、石川くんの頭の中を全部出してくれ!」っていうリハーサルが……(笑)。石川:「ここで、僕が記憶喪失になりますんで……」って(笑)。“15周年で記憶喪失になります”って、キャッチーじゃないですか?とーやま校長:キャッチー?! まぁ心配ですけど(笑)。石川:記憶喪失(という体)になれば、15周年を振り返る理由になるじゃないですか。なので、僕はやりたかったんです。そしたら熊谷くんが『Good Morning World!』(8月リリースの4thシングル)というかっこいい曲を作ってきてくれて、サビ頭の歌詞に『おはよう世界』ってあったんです。「かっこいいな、これ絶対記憶喪失と結びつくな」と思っていたら、大サビで『Who am I?』って歌ったんです。僕は、まだこのときには、“記憶喪失”って伝えてないんですよ。なのに『Who am I?』ってきて、「めっちゃええやん! これがタイトルや!!」って(笑)。熊谷:(笑)。石川:……という感じで決まったので、もう奇跡ですよね。とーやま校長:熊谷先生も、いつの間にか総合演出の石川先生に取り込まれているのでは……?!廣瀬:『ムー』みたいな感じで?(笑)。熊谷:取り込まれていますね……(笑)。石川:それはないよ!(笑)。とーやま校長:(笑)。次はいつですか?石川:12月20日にZepp Tokyoでやります。とーやま校長:Zepp Tokyoで、このエンタテインメントが見られるってこと?石川:そうですね。熊谷くんの曲付きのアトラクションを。とーやま校長:曲付きの……(笑)。面白いな~。石川:さらに今回は、僕がやりたかったことに挑戦していまして、セットリストをお客さんが選ぶっていう……。とーやま校長:まさに、USJのジェットコースターで曲が選べるみたいな感じで。石川:そうなんです。(今回のライブには)曲中に物語がたくさんあるんですよ。分岐していまして。お客さんの投票によって、ストーリーが変わっていくんですね。とーやま校長:めっちゃ面白そう!石川:僕は、芸人さんの令和喜多みな実さんが大好きなんですけど……。とーやま校長:大阪の……元プリマ旦那さんですね(笑)。石川:はい。そのネタの一つに、急に止まって「今からこのネタの続きを皆さんで決めましょう」、「今から僕が相方の敵になります/味方になります」、「選んでください」ってなって、ネタが変わっていくというのがあるんですよ。俺はこれを熊谷の曲でやりたい! という感じで、僕らも当日までセットリストがわからないんです。とーやま校長:この選択肢が分かれていく……というのを聞いて、どう思いましたか?熊谷:ふぅ~ん……(笑)。とーやま校長:(笑)。めちゃめちゃ面白そう。やっているほうもスリリングだし。こういうことをやっているアーティストも、なかなかいないでしょうしね。ツアーの日程は、ホームページ(https://burnoutsyndromes.com/)を見れば載っていると思います。BURNOUT SYNDROMES:はい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/