Made in Raga-sa、MV「あなたを想う歌」公開

Made in Raga-saが、GIANT LEAPレーベルより11月20日にリリースされたミニアルバム『and A』より第2弾となるMV「あなたを想う歌」を公開した。



avex、A-Sketch、Yahoo! JAPAN、J-WAVE、FM802の5社共同で行う新人発掘・育成プロジェクト「GIANT LEAP」2018年度最優秀アーティストに輝いた4人組バンドMade in Raga-sa。MV「あなたを想う歌」は、砂漠の壮大な景色で溢れ出すような想いの深さを表現。荒涼とした風景とVo./Gt.樹の真っ直ぐなまなざしが相まって、Made in Raga-saらしい力強いミドルバラードとなっている。







また、『and A』リリースを記念したレコ発3マンライブのゲストアーティストもこの日発表された。下北沢ReGで行われる東京公演にはA11YOURDAYS,とofuloverが、LIVE SQUARE 2nd LINEで行われる大阪公演にはanicaとMASH BROWNの出演が決定した。





<ライブ情報>



Made in Raga-sa

ミニアルバム『and A』リリースツアー



2020年1月19日(日)東京・下北沢ReG

ゲスト:A11YOURDAYS,/ofulover

チケット料金:前売り2500円 / 当日3000円

チケット受付URL:https://eplus.jp/sf/detail/3141900001-P0030001



2020年2月1日(土)大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

ゲスト:anica/MASH BROWN

チケット料金:前売り2500円 / 当日3000円

チケット受付URL:https://eplus.jp/sf/detail/3142240001-P0030001P021001?P1=0175



Made in Raga-sa OFFICIAL HP:https://www.madeinragasa.com