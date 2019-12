RUFの特別本登場｜911部の限定版 or 356部の超限定版、どちらを選ぶ？

ポルシェをベースにしたコンプリートカー製作で知られるRUFの特別な書籍「RUF, the book」が限定版で発売中だ。RUFにまつわる人物、ファミリー、ストーリー、クルー、会社、車のすべてが520ページにわたり網羅されている。



「RUF – The limited one」



Part1はRUFの創業者アロイス・ルーフにフォーカスしたもの。Part2は「イエローバード&フレンズ」としてRUFの全モデルを紹介したもの。この2冊が30センチ×30センチの大型本がケースに入っている仕立てだが、ケースは2種類の装丁が用意されている。「RUF – The limited one」(€280)は911部限定での発行。特別限定版の「RUF – The very very limited one」(€550)は356部のみが発売されている。「The very very limited one」はRUFの車両に使われるシートファブリックと同じ生地で包まれたケースに入り、そのケースには自分の名前を刺繍で入れることができる。



「RUF – The very very limited one」のケースには本物のシート生地「pepita」が使われる。



名入れの文字は注文後に指定が可能。仕上がりまでにはおよそ4~5週間かかるそうだ。



911部と356部という、ポルシェファンにとって親しみのある数字で発行されるこのスペシャルブックはWaft社のサイトから注文可能だ。