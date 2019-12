KOHHのワンマンライブ「KOHH Live in Concert」の告知動画が公開された。



2020年1月16日(木)に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される本公演は、東名阪ツアー「KOHH ”Untitled” Tour」の追加公演。通常のDJセットに加え、バンドセット、弦楽器奏者24人が参加するストリングスセットの3部構成でパフォーマンスが披露されるという。







チケットは現在発売中。特典付きのS席は既にソールドアウトとのこと。





<来日公演情報>







KOHH Live in Concert



2020年1月16日(木)東京・LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定

・S席 ¥10,000(前売)※SOLD OUT

・A席 ¥7,500(前売)

・B席 ¥6,000(前売)