tricot、メジャー1stアルバム『真っ黒』より「真っ白」のMV公開

2020年1月29日、avex/cutting edge内のプライベートレーベル「8902 RECORDS」からメジャー1stアルバム『真っ黒』をリリースするtricotが、収録曲「真っ白」のミュージックビデオを公開した。



映像には真っ白な空間に佇むtricot、と思いきや中嶋イッキュウ(Vo & Guitar)が見当たらず、代わりに何やら白と黒の毛で覆われた1人のモンスターが怪しく踊り狂う。アルバムの序曲のようなtricotらしいインストナンバーに、ニューアルバムへの期待は膨らむばかりだ。







『真っ黒』はCD、CD+DVD、CD+Blu-rayの全3形態でのリリース。CDには2019年9月に発売されたメジャーデビューシングルから「あふれる」「なか」(Album Ver.)の2曲を含む12曲の新曲と、インディー時代の人気曲「ブームに乗って」「potage」の2曲を加えた全14曲が収録される。



また、Blu-ray付商品には「真っ白~真っ黒」、DVD付商品には「真っ黒」のMVがそれぞれ収録され、さらに映像付き商品両形態ともに9月24日に行われた9周年企画のワンマンライブ「9才(クサイ)ワンマン」のライブ映像も楽しめるとのこと。





<リリース情報>







tricot

『真っ黒』

2020年1月29日(水)発売



-CD Only-

CTCR-14984 ¥3,000(税別)



-CD+DVD-

CTCR-14983/B ¥4,000(税別)



-CD+Blu-ray-

CTCR-14982/B ¥5,500(税別)



CD収録曲:

M1:混ぜるな危険

M2:右脳左脳

M3:あふれる

M4:みてて

M5:秘蜜

M6:低速道路

M7:順風満帆

M8:なか(Album Ver.)

M9:ワンシーズン

M10:危なくなく無い街へ

M11:真っ白

M12:真っ黒

(Bonus Track)

M13:ブームに乗って

M14:potage



DVD収録曲:

1:真っ黒(Music Video)

2:9周年企画「9才(クサイ)ワンマン」2019.09.24 at TSUTAYA O-EAST



Blu-ray収録曲:

1:真っ白〜真っ黒(Music Video)

2:9周年企画「9才(クサイ)ワンマン」2019.09.24 at TSUTAYA O-EAST