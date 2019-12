大原優乃らがメガドラミニでワイワイ遊ぶ！『メガドライブミニ』新WEB CMが公開

セガゲームスから2019年9月19日(木)に発売された手のひらサイズのゲーム機「メガドライブミニ」の新たなWEB CM「みんなで遊ぼう!『メガドライブミニ』」が本日12月17日(火)より公開となった。



『メガドライブミニ』は、約30年前の1988年に発売されたセガ5番目の家庭用ゲーム機「メガドライブ」を、手のひらサイズで再現した新しいゲームマシン。幅154mm、高さ39mm、奥行き116mmのコンパクトなボディに、アクションやシューティングからパズル、RPG、シミュレーションまで、まさに「メガドライブの歴史」といえる名作タイトルの数々、実に42タイトルを収録している。価格は6980円+税。

また、対戦や協力プレイに必須のコントロールパッドを2個同梱した『メガドライブミニW』も発売中だ(8980円+税)。



新WEB CMには、タレントの大原優乃、たくぽん、武子直輝、行徳智仁が、いつもと違う特別な場所でメガドライブミニ」を遊ぶ様子が収録されている。





■みんなで遊ぼう!『メガドライブミニ』



また、出演者の4人が『メガドライブミニ』のゲームをワイワイ遊ぶ様子がたっぷり収められたロングバージョンも公開されている。





■『メガドライブミニ』CMロングバージョン







●芸人5組がバトル!「メガドライブミニ ネタバトル」開催中!



浅井企画所属のお笑い芸人「アモーン」「ジャイアントジャイアン」「スパローズ」「ペッパーボーイズ」「もりせいじゅ」の5組が、『メガドライブミニ』をお題に、優勝賞金10万円のネタバトルを展開中! 『メガドライブミニ』公式HPの特設ページよりネタ動画を観て、面白いと思った芸人に投票することができる。みんなの一票でネタバトルの勝者が決まる!





●キャンプグッズが当たる!

「メガドライブミニ ネタバトル」開催記念 Twitterキャンペーン



キャンペーン期間中にセガ公式Twitterアカウント(@SEGA_OFFICIAL)をフォローし、応募用ツイートをリツイートした方の中から抽選で6名にテントやモバイルプロジェクターなどのキャンプグッズが当たるTwitterキャンペーンも開催中。キャンプグッズを当てて、大原優乃さんたちのように大自然の中で『メガドライブミニ』をプレイしよう!





