劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」のイベントが、本日12月17日に東京・池袋サンシャインシティ内のアルパB1F噴水広場にて行われた。

“シークレットイベント”として、イベント内容を一切明かさずに開催された本イベント。「SHIN」の文字を中心にステージは赤やピンクのバルーンで彩られ、まずはマスコット・トラチの着ぐるみ、続いて初お披露目となるドラチの着ぐるみが登場すると、集まったファンからは大きな歓声が沸いた。

続いてダンサーが加わり、劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」でお披露目される一条シンの新曲「ダイスキリフレイン」の振り付けレクチャーへ。振り付けには「SHIN」の文字やハートをかたどったポーズが組み込まれており、トラチやドラチもファンと一緒にダンスに挑戦した。レクチャーが終わったところで、トラチが司会者に何やら耳打ち。「今日やはり歌の上手い方がいたほうがいいということで……連れてきているそうです!」という呼び込みから、一条シン役の寺島惇太が登場。大歓声に包まれる中、「ダイスキリフレイン」を生で初歌唱し、さらに「ドラマチックLOVE」を続けて披露した。

寺島は「上までこんなにたくさんの方が集まってくださるなんて。ありがとうございます!」と吹き抜けになった空間に集まったファンへ手を振り、新曲「ダイスキリフレイン」でのプリズムショーについて「レオくんが作ってくれた衣装と、ユウくんが作ってくれた曲でシンくんのプリズムショーをお見せする機会をいただけたということで、僕としても待ち望んでいたことですし、皆さんも一番観たかったものじゃないかと思います」と喜びを語った。この日の衣装もシンのプリズムショー衣装が再現されており、ハットを使った振り付けも組み込まれるという。この日レクチャーした振り付けについても触れ、「劇場でシンくんがショーをやった際には、全力で応えていただければと思います」と呼びかけた。

そんな寺島のトーク中も、ステージで奔放なふるまいを見せるドラチとトラチ。寺島を囲んで機敏に動き回る2人に、寺島は「カバディですか!?」とツッコミを入れる一幕も見られた。そして2020年1月10日に公開される劇場版について、「前回の『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は人間ドラマも濃くて、サイリウムを置くような場面もあったと思うんですが、今回はプリズムショーが皆さんを休ませることなく流れますので、前の日もよく寝て、おいしいもの食べて、しっかり英気を養ってから劇場に足を運んでください」と呼びかけた。

噴水広場でのライブということで、「KING OF PRISM」を知らない人に向けて一言で表すなら?とコメントを求められた寺島は、「明日を明るくするためのチケットです」と回答。歓声が上がる中、「具体的に言うと、前売券です(笑)」と補足してファンを笑わせた。そして寺島、トラチ、ドラチら一同は、最後にもう一度「ダイスキリフレイン」を披露。そしてファンの「ありがとうー!」という声に「大好きー!」と応えながらステージを去った。

2020年1月10日に公開される「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は、これまで「KING OF PRISM」シリーズに登場したプリズムショーの中から、ファン投票によってベスト10に選ばれたショーを上映するもの。本編に加えて「Over The Rainbowルート」「ストリートルート」「ハッピールート」という3種類の「分岐ルート」が用意され、ベスト10圏外となったプリズムショーを週替わりで楽しめる。また「ダイスキリフレイン」は1月22日にシングルとして発売。本日同シングルのジャケット画像が解禁された。

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」

2020年1月10日(金)全国公開

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

