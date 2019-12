ナムコが池袋に初進出！『namco池袋店』グランドオープン＆豪華オープニングイベント情報

2019年12月27日(金)、ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン60通り1階と地下1階に、アミューズメント施設『namco池袋店』がオープンする。



ポップカルチャーの聖地・池袋にナムコが初進出!

東京・池袋のサンシャイン60通りは、約250mにゲームセンター6店舗が軒を連ねるという激戦区だ。

バンダイナムコアミューズメントがビデオゲームを備えた繁華街店舗を東京都内に出店するのは13年ぶりとのこと。



1階には120台を超える多種多様なクレーンゲーム機を設置し、地下1階には様々な種類のシールプリント機を取りそろえた池袋地区最大級のシールプリントコーナーや、最新のビデオゲーム、音楽ゲームを多数設置し、ゲームコミュニティの場を提供していく。



日本有数のゲームセンター激戦区と呼ばれる池袋にて展開する『namco池袋店』は一体どんなアミューズメント施設になるのか、ポイントをご紹介!





※イメージ

ポイント1:地域最大級のシールプリントコーナーに壁一面のフォトプロップス「296プロップス」を導入するなど、ユーザーの思い出や日常をソーシャルネットワークで共有できる仕組みを演出!



ポイント2:ビデオゲームは地域最大級の設置台数を揃え、バンダイナムコタイトルで構成された『バンダイナムコアミューズメントゾーン』では、公式プロモーションの拠点としてプレイヤーのゲームコミュニティ形成を促進。



ポイント3:クレーンゲームは、小売店では買えないユニークな菓子景品やオリジナルのフィギュアなどナムコ専用景品を中心に用意する。



ポイント4:作品の世界観を楽しめるキャラクター物販コーナー『キャラポップストア』を併設。



ポイント5:人気の台湾ドリンク専門店「瑪蜜黛(モミトイ)」を併設。







◆オープニングイベントも開催予定!

アニメ『僕のヒーローアカデミア』スペシャルポストカードが『namco池袋店』でもらえるオープニング記念キャンペーンも実施予定だ。

▼ポストカードデザイン(全 3 種 )





また、『ナムコアプリ』をダウンロードし、『namco池袋店』をお気に入り店舗としてフォローするとシールプリントが1回300円で撮影でき、5回撮影すると次の1回が無料になるサービスも!

その他、各種公式ゲーム大会の開催や、景品を取りやすいクレーンゲーム機『激獲れ台』が登場するイベントなど、お得な催しが目白押し。

イベントの詳細は店舗ホームページでチェックできるぞ!



さらに、『namco池袋店』内で2019年12月20日(金)〜2020年1月19日(日)の期間、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のイベントショップ『僕のヒーローアカデミア キャラポップストア』(https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/heroaca/)を期間限定で導入することも決定。



このポップアップストアは2019年3月から新宿、名古屋、博多などで開催してきた期間限定ショップ『僕のヒーローアカデミア キャラポップストア』の追加開催となっており、さまざまな賞品や限定グッズを手に入れるチャンスだ。



ミニゲームの追加新賞品はこちら!

「振り返れ!雄英ライフ!~Laugh in Adversity! MORE!~」

1回540円(税込)/A賞B賞C賞D賞(全 4 等賞)



▲追加賞品:A 賞 アクリルボード(全1種) 約 148×200mm



▲追加賞品:D 賞 イラストシート(全 11 種) 148×100mm 【店舗概要】

『namco池袋店』

オープン日:2019年12月27日(金)

[施設名称] namco池袋店

[所在地] 東京都豊島区東池袋1-22-10 (ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン60通り 1階・地下1階 )

[電話番号] 03-5924-6933

[営業時間] 10:00~24:00

[施設面積] 1階:148.43坪(490.69㎡) 地下1階:301.34坪(996.17㎡)



(C) 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)2019「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会

(C)堀越耕平/集英社



>>>店舗HP https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ikebukuro/