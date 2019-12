◆ 与田監督「まだ復活してない」



中日は17日、2020年度のスローガンを発表。2019年度と同じ『昇竜復活』を掲げて、与田政権2年目を戦うことが決まった。



今季は与田剛監督を迎えて臨んだ初めてのシーズン。終盤までAクラス入りの可能性を残したが、68勝73敗2分けで3年連続の5位。7年連続Bクラスに終わった。



与田監督は「昇竜復活、まだしていません。今年の順位では復活したとは言えない。もう一度来季『復活した』と言っていただける順位、それが我々の目指す目標となっています」と、2年連続で“復活”を掲げた意図を説明。



打線はリーグトップのチーム打率.263をマークしたが、チーム得点563はリーグ5位。リーグ3位のチーム防御率3.72をマークした投手陣と噛み合わなかった。



指揮官は就任1年目の自身にも反省点があることを踏まえつつ、「あと一歩の所まで…という力は全体的についてきていると思う。そのあと一歩の距離をどう詰めていくのか。それが来季大切になると思います」とコメントした。



▼ 中日・過去10年のスローガン

2019年:昇竜復活 WITH BLUE

2018年:原点回帰 Dragons愛!

2017年:原点回帰 ~ゼロからのスタート~

2016年:竜魂燃勝

2015年:強竜再燃 stand hard

2014年:Start it Again 強竜再燃

2013年:Join us ファンと共に

2012年:Join us ファンと共に

2011年:ROAD TO VICTORY

2010年:ROAD TO VICTORY