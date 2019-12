最後の進化も「Butter-Fly」に乗せて…デジモン『LAST EVOLUTION 絆』予告＆ポスター公開

”八神太一とアグモンたち”の最後の物語が描かれる、「デジモン」シリーズ 20 周年記念作品『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』(2020 年 2 月 21 日公開)の予告とポスターがこの度解禁になった。



舞台は 2010 年。小学生だった太一は大学生になり、ヤマトやほかの”選ばれし子どもたち”もそれぞれの道を進み始めていた。そんな中、”エオスモン”と呼ばれる未知のデジモンによって世界中の”選ばれし子どもたち”の周囲で事件が起き始める。そこへ、本作のゲスト声優の松岡茉優演じるデジモンを専門に研究する学者・メノアが現れる。メノアは太一たちに「選ばれし子どもたちが大人になると、パートナーデジモンは姿を消してしまう」と告げる——。



1999年から放送スタートした『デジモンアドベンチャー』は、小学生の太一たち”選ばれし子どもたち”と、デジタルワールドの生き物、アグモンたち「デジタルモンスター」との出会いから始まった一夏の冒険が描かれ、当時どれだけワクワクして見た子どもや大人達がいたことだろう。



そんな『デジモンアドベンチャー』に欠かせないのが、和田光司による不朽の名曲「Butter-Fly」だ。本作でもこの曲に乗って、太一とアグモン、ヤマトとガブモンらそれぞれパートナーデジモンとの葛藤や絆が新たに描かれる。そして、「最後の進化」とは——。



また今回、TVシリーズ以来となる『デジモンアドベンチャー02』(2000年-2001年)のメインキャラクターである本宮大輔やブイモンたちの姿も! 太一とアグモンたちの最後の物語として、太一たちが大人になった未来が描かれた『02』の最終回へ繋がるストーリーとなっているのだ。



解禁となった本ポスターでは、「デジモンアドベンチャー」シリーズのメイン舞台である、お台場の海岸に全員集合した”選ばれし子どもたち”12 人とパートナーデジモン、そしてメノアと井村が描かれており、デジモンファンにとってはうれしい反面、ちょっと切ない気持ちにさせられるかもしれない。



▼『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』予告編









さらになんと、楽曲担当に関する情報も解禁になった!

『デジモンアドベンチャー』から担当してきたアーティストが全員集合する!



オープニング曲は和田光司の「Butter-Fly」。アレンジ無しのTV アニメ『デジモンアドベンチャー』時の「Butter-Fly」 がそのまま流れる。

挿入歌は、『デジモンアドベンチャー』の挿入歌「brave heart」をはじめ、数々の「デジモン」楽曲を歌い上げてきた宮﨑歩が担当。

エンディング曲は、こちらも『デジモンアドベンチャー』のエンディング曲「I wish」ほか「デジモン」シリーズで数多くのエンディング曲を歌ってきた AiM が担当。挿入歌もエンディング曲も本作のために書き下ろされた新作となる。



そして劇中で流れる音楽を担当するのは富貴晴美。映画『わが母の記』(2012 年、原田眞人監督)で第 36 回日本アカデミー賞優秀音楽賞を最年少受賞、NHK『西郷どん』(2018 年)でも大河ドラマの音楽を最年少で担当した若手実力派。アニメでも映画『百日紅 〜Miss HOKUSAI〜』(2015 年、原恵一監督)や TV アニメ『ピアノの森』(2018 年)を担当するなど幅広い分野で活躍する「デジモン」世代の富貴が、太一たちの物語を素敵な音楽で紡いでくれる。



デジモンを見て育った、デジモンファンという名の”選ばれし子どもたち”へ向けた本作の公開を、皆でドキドキしながら待とう。



◆映画『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』

【公開日】2020 年 2 月 21 日(金)公開

【配給】東映



【スタッフ】

原案:本郷あきよし

監督:田口智久

脚本:大和屋 暁

スーパーバイザー:関 弘美

キャラクターデザイン:中鶴勝祥

デジモンキャラクターデザイン:渡辺けんじ

アニメーションキャラクターデザイン:立川聖治・熊谷哲矢・西野理恵・関崎高明

音楽:富貴晴美

総作画監督:立川聖治

プロップデザイン:吉田大洋

美術監督:岩瀬栄治

美術設定:大平 司

色彩設計:合田沙織

撮影監督:川田哲矢

編集:坪根健太郎

音響監督:飯田里樹

音響効果:古谷友二

録音:松田 悟

アニメーションプロデューサー:漆山 淳

オープニング曲:和田光司

挿入歌:宮﨑 歩

エンディング曲:AiM

アニメーション制作:ゆめ太カンパニー

配給・宣伝:東映 製作:東映アニメーション



【キャスト】

花江夏樹 細谷佳正 三森すずこ 田村睦心 吉田仁美 池田純矢 榎木淳弥 M・A・O

坂本千夏 山口眞弓 重松花鳥 櫻井孝宏 山田きのこ 竹内順子 松本美和 徳光由禾

片山福十郎 ランズベリー・アーサー 朝井彩加 山谷祥生 / 野田順子 高橋直純 遠近孝一 浦和めぐみ 小野大輔 / 松岡茉優



★公式サイト http://digimon-adventure.net/

★Twitter https://twitter.com/Digi_advntr20th



(c) 本郷あきよし・東映アニメーション