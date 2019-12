石若駿はさらなる地平へ、新世代のリーダーを引き受ける覚悟と今思うこと

ジャズ・ドラマーの石若駿が、新プロジェクト「Answer to Remember」の名を冠した1stアルバムを発表した。くるりの全国ツアーに参加し、常田大希(King Gnu)とは東京藝術大学の同級生。本作には黒田卓也、KID FRESINO、中村佳穂、君島大空など20名以上のミュージシャンが参加している。日本の次世代を担うキーパーソンに現在の心境を聞いた。聞き手は、本人とも交流のあるジャズ評論家の柳樂光隆。



石若駿は、誰もが一発で魅了されるであろう圧倒的なドラミングで知られている。しかし彼は、様々な名義を使い分けながら自身のリーダー作をいくつか発表しているが、そこではトレードマークを頑なに封印してきた(ように僕には映った)。



ここ日本でも、クリス・デイヴやマーク・ジュリアナといった海外のジャズドラマーはジャンルを超えて注目されてきたし、彼らに影響を受けた日本のアーティストが、海外のシーンに呼応するような作品を出して話題になったりもした。にもかかわらず、真打ちであるはずの石若は、自身のドラムをアピールするような音源をリリースしてこなかった。ピアノも弾きこなしたり、作曲家としての非凡なセンスを感じさせてはきたものの、リーダーとしての彼はわかりにくい音楽家だった。



ところが、新たに立ち上げたプロジェクト「Answer to Remember」では、これまでが嘘みたいにドラムを叩きまくっている。僕は思った。おい、お前どうした?



さらに、ここにきてメジャーのソニーと契約したのも意外だった。本業のジャズから引く手数多の共演まで、トップクラスに多忙なドラマーである石若は、これまではインディ・レーベルを拠点に、マイペースに好きなタイミングで自分の好きな人たちと制作してきた。セールスやプロモーションよりも、自分の好きな音楽を気ままに作れる環境のほうが彼にとっては大事で、「あとは聴き手に委ねます、俺は次に行くんで」というスタンスなのかと勝手に想像していたからだ。



アルバムの詳細については、おそらく他のインタビューで山ほど聞かれるだろう。それよりも僕は、「石若駿の本音」に興味がある。これまでのスタンスとは違う道に進むにあたって、彼なりの決心みたいなものがあるとしたら、それを記録しておくべきだと思ったのだ。





メジャーが「ふさわしい」と思った理由



―これまでも自由に作品を出したり、サポートをやったりなど活動は順調ですよね。作曲家モードのジャズ・アルバム『CLEANUP』(2016年)、歌ものの『SONGBOOK』シリーズに、CRCK/LCKSもやってるし、くるりのツアーもやってるし、KID FRESINOや君島大空、長谷川白紙、King Gnuの常田大希のプロジェクト(millennium parade)など広く共演している。



石若:そうですね。





石若が参加した、くるりのライブ映像



この投稿をInstagramで見る Shun Ishiwaka 石若駿(@shun_ishiwaka)がシェアした投稿 - 2019年12月月6日午後5時12分PST millennium paradeの集合写真(右から3人目が石若)。石若はKing Gnuの前身バンド、Srv.Vinciのメンバーだった。



―しかもまだ若い。King Gnuは別ですけど、周りの近い世代のミュージシャン達はインディペンデントな感じで、フットワーク軽く活動している人も多いじゃないですか。そんな石若駿がソニーみたいなメジャーのレコード会社と組んで、自分のリーダー作を出そうと思ったのはどうしてかなと思ったんですよ。だって、そんな話はこれまでにもたくさん来ていたわけでしょ?



石若:このプロジェクトはソニーとのタイミングもあったんです。田渕さんって日野皓正さんのマネージャーをやられている人がいるんですけど、彼からも「駿は今のジャズ・アーティストの中でも、メジャーからリリースするのがふさわしいんじゃないかな」と言われてて、自分でもそう思っていたんです。そういうこともあったので、ソニーの原賀さんとも話が進んで、ついに時が来たと思ったんです。



―その「ふさわしい」ってことに関して、もう少し聞きたいんですけど。



石若:もう日本のジャズのアーティストとはほぼご一緒したんですよね。日野さんや(渡辺)貞夫さんとも共演しました。秋吉敏子さん以外はほとんど共演させてもらって。それにみんな仲間だし、敵がいないっていうのもありますね。



―なるほど。石若駿にはすでにそれだけのキャリアがあるし、ジャズ界隈ではもちろん知らない人はいないだろうし、やれることはやっちゃったので、メジャーから出すような立場になったと。



石若:そう感じています。



―では、メジャーから出すことでどんなことができると思ったんですか?



石若:プロジェクトを始めた時から、「海外を視野に入れる」という意識はありましたね。たとえば、このアルバムのバンドで海外のフェスに行けたら面白いと思うし、ソニーならそういうルートも強そうだなって。もちろん、(曲も)海外向けに配信する前提だし、そこで今までのジャズ・シーンへのアプローチとは違ったチャンスがあるんじゃないかなと。



―でも、今までの音源だって海外からストリーミングとかで聴けるわけですよね。



石若:そこはソニーの力を借りることで、もっと大きなプロモーションだったり、自分ではできないことが可能になる武器が欲しかったんですよね。



―海外を視野に入れること以外で、他にどういうところにメジャーのメリットがあると思ったんですか?



石若:これまでより贅沢な制作ができたんですよね。中村佳穂BANDが東京に来た時も、いきなりソニーのデカいスタジオでレコーディングできました。黒田(卓也)さんを召喚するときも、向こう(海外)のマネージャーと交渉したりするのはメジャーじゃないと難しいところもあるんですよ。あと、今回参加してくれたミュージシャンはみんな忙しいじゃないですか。そのなかで丁寧に一つずつ作業ができたっていうのもありますね。インディで出すときには2日間くらいみんなで集まって、リハをする間もなく、スタジオに入ってすぐに録り始める場合が多かったんですけど、今回はやりたいサウンドを実現するために吟味する時間がたくさんあったので、そこはまったく違います。





中村佳穂が12月10日に東京・新木場STUDIO COASTで開催したライブ企画に石若もゲスト参加、Answer To Rememberでコラボした「LIFE FOR KISS」を一緒に披露した。





黒田卓也はNYブルックリン在住、日本人として初めてブルーノートと契約したトランペッター(現在はコンコードに移籍)。ホセ・ジェイムズ、ceroとの共演でも知られる。



―じゃ、制作期間もたっぷりとったんですね。



石若:はい、今年の2月からずっとやってました。



―ジャズの常識から考えると、かなりじっくり作ってますね。そういう経験は今までにあったんですか?



石若:『SONGBOOK』は長い時間をかけて作ってますけど、一人で多重録音したりゲスト・アーティストとの一対一の作業だからできたことであって。こんなにたくさんの人が参加していて、しかもソニーのスタジオを使えて、たくさん時間をかけられたのは全然違いますね。あと、今回はリスナー層も拡大したかったんですよ。さっきのプロモーションの話とも繋がってくるんですけど、それは自分だけではできないことですからね。



―でも、石若はそれなりに知名度もあるし、仲間のミュージシャンも有名になってきているし、そこは簡単にいけそうですけど。今までは感触がなかったってこと?



石若:そうですね。自分がそう思っているだけかもしれないけど。



―たしかに石若が参加している作品と比べると、自分の作品は反響が薄く感じられたのはあるかもしれないですけど。



石若:それもあるし、今まで自分のプロジェクトだと、あまりドラムを叩いてこなかったんですよね。



―うん、知ってます(笑)。



石若:だから、今回はすげー叩こうと思って。その辺に関しても、田渕さんや原賀さんが背中を押してくれたのはありますね。





夢があるものを作りたかった



―最近は「もうレコード会社なんて要らない」みたいなアーティストも少なくないし、メジャーでやるのはネガティブな要素も考えうると思うんですよ。



石若:レコード会社は要らないかなって感じの活動は自分でもやっていて。『SONGBOOK』はそうやって始まった部分もあると思うし、最初のころのインタビューではそういうことを言ってたかもしれない(笑)。







「SONGBOOK PROJECT」は2016年に本格始動し、現在までに4作をリリース。核となるのは大学時代の先輩でceroのサポートとしても活動し、2020年1月にメジャーデビューが決まった角銅真実 (Vo,etc)と、中村佳穂BANDや君島大空などに参加する西田修大(Gt)。ここでの石若は鍵盤楽器を主に担当。



―原盤権だとか楽曲の権利の話だったり、いろんな縛りがあったりみたいな話もあるわけじゃないですか。そういうことを考えて、メジャーを選ばない人もいたりするわけじゃないですか。それでもメジャーに決めたんだなって。しかも、今までで一番稼げそうな音源をメジャーから出すんだなと。



石若:稼げそうとは考えてないですけど(笑)、自分史上一番ポップなものを作りたいとは思いました。それをいい形で実現させてくれるのはメジャーかなと思ったんです。1000枚の単位じゃなくて『シティ・コネクション』(日野皓正の1979年録音、ヒノテル・ブームを巻き起こした大ヒット作)みたいな、夢があるものを作りたかった。田渕さんや原賀さんはこれまで日野さんや貞夫さんと仕事をしてきた人たちです。そんなバックグラウンドがある方々と仕事をすることで、レジェンド達がやってきたことを継承しようという意味もあります。自分でいうのも変だけど、それは俺がやることかなって思って、このプロジェクトを始めました。



―たしかに、その役割は石若にしかできないものだと僕も思います。今だったら、若い人がメジャーの力を借りずに、インディぺンデントでやるって感じの方が記事としてはカッコイイのかもしれないけど、一方で歴史のあるレコード会社が持っている役割や意味、彼らじゃないとできないこともあると思うんです。そこで石若駿が後者を選んだのはすごく興味があったんだよね。



石若:なるほど。



―そもそも、そこまで海外を意識するようになったのは何かきっかけがあったんですか?



石若:ルクセンブルクでJazz Meetingっていうヨーロッパ中のジャズのオーガナイザーが集まるフェスがあって、そこに俺も出たんですよ。アジア人のミュージシャンが出演するのは初めてに等しいくらい珍しいことだったみたいで、いろんな国のオーガナイザーが俺たちに話しかけてきて。「なぜ今まで来なかったんだ?」「日本は今、どうなっているんだ?」みたいな。そんな経験もあって、海外で活動している日本人とは別に、日本で活動しているミュージシャンも積極的に海外に出ていったほうがいいと強く思ったんです。このプロジェクトは、そんなことを考えた矢先に始まった話でもあるんですよね。



―僕もドイツのJazzaheadってコンヴェンションに行ったことがあって、そこには世界中のレーベルやフェスなどがブースを出してるんだけど、日本からは一つも出てないんですよね。一方で、韓国やインドネシアとか、アジアの国々は今すごく頑張っているわけです。そこでも「日本のジャズってどんな感じなの?」みたいにすごく聞かれたんですよ。



石若:わかります。



―黒田卓也、BIGYUKI、小川慶太、挾間美帆とかアメリカを拠点に活動している人はいるわけだけど、彼らの音楽は日本ではなくて、むしろ住んでいる土地に紐づいているとも言えそうですよね。石若はそういうやり方ではなくて、日本のシーンにあるものをそのまま海外に持って行きたいと。そのきっかけに自分がなりたい。



石若:そういうことになりますね。そこも最初に言った「ふさわしい」って言葉に繋がっています。



―それはたしかに石若がやるべきことだと思うし、さっき継承すると言ってた日野さんや貞夫さん、プーさん(菊地雅章)がやろうとしてきたことの延長でもありますよね。



石若:それに気づいたのは大学生の時で。現代音楽の授業とかコンサートで、日本人が作った新しめの曲と接する機会が多かったんですよね。そこから日本人が作曲した曲の響きを、日本人が演奏するのは強いんじゃないかと気づいたんです。自分が普段やっている音楽、つまりジャズの中でもその強みを出せたらというのはずっと思ってました。





「日本のジャズ」って何だろう?



―たしかにAnswer to Rememberは、アートワークも含めて「日本の音楽」って感じを打ち出しているのは感じるかも。



石若:あと最近、オーストラリア人のミュージシャンが日本によく来ているじゃないですか。(Answer to Rememberに参加している)ベースのマーティ・ホロベックとか。彼らにとって日本のジャズはすごく面白いっぽくて、「いったい何なんだ?」みたいな話になるんですよ。でも、それに上手く答えられない。逆に「オーストラリアのジャズって何なんだ?」って聞いたら、彼らは全部説明できるんですよ。



その一つに、オーストラリア(メルボルン)は歴史的に1920年代のトラッド・ジャズの流れが大きくて。そのあと、50〜60年代にマイルスやコルトレーンがやってこなかったかわりに、オーネット・コールマンが頻繁に演奏していたから、トラッド・ジャズからいきなりオーネットに飛ぶんですよ。それでトラッドとフリージャズのミックスだったり、どちらも頻繁に演奏するミュージシャンが多い。



―そうだよね。



石若:日本はジャズ・ジャイアンツがみんな来ていて、マイルスやコルトレーンの影響が強かったりするけど、山下洋輔トリオみたいな例を除けば、日本人が作ったジャズって世界的にそこまで知られてないと思うんですよね。そこからマーティなどと話すうちに、もっとワールドワイドに説明できるような「日本のジャズ」って何だろうと考えるようになりました。もっと言えば、コンテンポラリージャズですね。2000年代以降の日本で、コンテンポラリージャズと言えそうなものは生まれてないなと思って。





石若が率いるジャズバンド、Shun Ishiwaka CLNUP4の2019年作『CLNUP4』収録曲「Playgroundz」



―たしかに日本のシーンと言うよりは、アメリカを出入りしている人たちが作ってきた印象がありますね。その後、「日本人のジャズって何なんだ?」っていうのは説明できるようになったんですか?



石若:したいところですよね。今回のレコーディングに参加してくれた人たちは、その答えになるようなことができそうな人たちだと思いますし、これをきっかけに面白くなればいいなって。日本だと同世代のジャズミュージシャンがコンテンポラリージャズに向かう前に、みんなポップスとかヒップホップに散らばったのもありますよね。



―石若自身の仕事もそういうのが多かったですよね。



石若:でも、俺の考えていることにみんなが集まることで、その先に進められたらいいかなって。みんなジャズ好きなのにね。



―たしかに今の石若には、「もう一回ジャズやろうぜ」って声かけて集められる求心力もあるし、ヒップホップやポップスを通じて培ってきたものを持ち込める場所を作ることが役割のような気がするね。みんなが戻ってこれるジャズの場所っていうか。ところで、海外に日本のジャズを持っていくという話で、日野さんから何か言われたことってありますか?



石若:たくさんありすぎて思い出すのが難しいけど、日本人のアイデンティティの話はよくしている気がします。お寺の屋根を見ながら「日本人にはこの反りのカッコ良さがわかるもんな。俺はその美しさをやりたいんだよ」って話をしたりとか。あと、日野さんはトランペットのピストンの動きで、ぶわーって次の音にしゃくりあげるみたいなプレイをしていて、あれは日野さんしかやっていないと思うんですけど、本人は「それって笙からきているんじゃないかな」と話していました。日野さんはアメリカに長く住んだあと、帰ってきてからアジアのジャズのプロジェクトをやったりもしてましたし、そういう姿勢から学んだこともあると思いますね。





今回のドラミングは「躁状態の石若」



―今回一番聞きたかった質問をしたいんですけど、これまで自分の作品ではとにかくドラムを叩かなかったですよね。石若駿は求められていることをしてこなかった。それはなぜ?



石若:なんでだろう。若かったんですかね(笑)。



―いやいや、今も若いし(笑)。



石若:でも、いろんなバンドに関わりながら、十分にたくさん叩いているなと思ってたんですよ。だから、わざわざ自分の作品でやらなくても……と思ってたんですよ。





石若が参加した君島大空、フジロック19でのライブ映像



―それは他人の音楽じゃないですか。叩いているのは自分のドラムだけど、100%自分の音楽のためのドラミングではないはずで。



石若:それぞれのバンドに対して100%で臨んでいたのもありますけど、自分がいいなと思ったり残したくなるような音楽って、結構マニアックで暗かったりすることもあって。そういうのが好きなんですよね。



―意地を張っていたとかではないんですか?



石若:他ではいつもぶっ叩いていたから、「自分のお店は違いますよ」っていうのをやりたかったんです、それで『SONGBOOK』も始めましたし。なりたい自分、見せたい自分みたいなのがあったんですよね。



―これまでは作曲家としての部分を出したかった?



石若:そうそう。そんな以前の作品に比べると、今回は躁状態の石若です、みたいな(笑)。



―しかも叩きまくってるだけじゃなくて、ドラムの音が目立つようにミックスも施されてますよね。



石若:今回はウワーッて叩いている姿を見せたかったのはありますね。ドラマーって思い切り叩いているのが一番カッコイイと思いますし。



―「TOKYO」でのあまり整っていないリズムって言うか、ライブ感があって粗さも残しながら録ってるのも珍しいですよね。しかも、そのドラムをかなり前に出している。



石若:今、ほかで関わってる音楽は作り込む場合が多いんですよね。「4小節ループです、貼っちゃいます」みたいなやり方で。でも、ここではライブ感が強く出るように全部叩いてます。これからはそれがスタンダードになっても面白いかなって思うんですよね。オラオラしているドラマーの少年たちが、ずっとドラムソロみたいな曲なんだけど、トラックとしてかっこよく成り立っているものを聴いたら面白いかなと思ったり。







―ずっとドラムソロみたいな曲もあるって言ってたけど、それをみんな求めていたし、ここまで求めているものを作っちゃうんだなって驚きました。



石若:今までの作品はメロディやハーモニーばかり意識して、ドラムのことをほとんど考えてなかったけど、今回はドラミングとすごく向き合いました。





ライブミュージックで見せてきた生き様



―『Answer to Remember』の曲って、今までにも書いてたんですか?



石若:書いていないっすね。例外的に「410 feat. Jua & ATRBand」は高校時代にバークリー音大へ留学したときに作った曲を10年ぶりに引っ張り出したんですけど、ほかは今回のために作った曲ばかりです。







―今回のアルバムは、ドラムの音が特徴的だと思うんですよ。例えば、KID FRESINOのアルバムとして出すなら、もう少し低音が出たものになると思う。でも、ここでのドラムはそういうヒップホップ的なサウンド作りでもないですよね。



石若:フレシノ君が参加した「RUN」は、彼がすごくこだわってくれたんです。こっちでマスタリングを一回やったんですけど、これは違うなとキャッチボールが何度かあって。それで最終的に、この曲に関してはフレシノ君のチームにミックスもマスタリングもやってもらいました。そこで面白かったのが、「普通だったら(自分の)声をもう少し出すかもしれないけど、これはバンド演奏のリアルなライブ感を出したほうがいいから」とか、「もっとドラムのハイの成分が出ていていい」と彼が言ってたことで、普段とは違う作り方になりました。



―そうそう、高音域のドラムの音がかなり強めで、低音域がそんなに強くない気がしたんです。ネオソウルっぽい曲もあるし、低音域がもう少し出てそうな音楽なんだけど、そういう作り方じゃないのがアルバムの特徴になっている。



石若:フレシノ君との曲に、他の曲も寄せていったところはありますね。最初は吉川さんがバキバキにマスタリングしてくれたんですけど、並べて聴いたときに「RUN」だけ異物感があったので、それ以外の曲をハイに寄せたサウンドに合わせるようにしました。







―ジャズ・ドラマーでいうと、クリス・デイヴはここまで高音域が出てないよね。もうすこし低音域に寄ってるし、本人のドラミングもそういう割合だと思う。でも、石若のドラミングはかなり高音域が多めだから、そこに素直に従ったバランスだなとも感じたんですよね。



石若:たしかに。



―ところで自分のドラミングの特徴って説明できたりしますか? 自分の演奏と共通点がありそうな人を挙げたりとか。



石若:曲によって、自分がやりたいイメージの音に寄せていくことが多いですね。ジャマイア・ウィリアムスっぽく行きたいとか、ジャスティン・ブラウン、ブライアン・ブレイド、ジム・ブラック……そうやってモードを切り替えたりしますね。でも、このアルバムに関しては、あまりそういうモードは出ていない気がします。



―ロバート・グラスパーやフライング・ロータス周辺のような音楽との共通点もあると思うんだけど、ドラムが全然違うなっていうのが僕の印象。ここでの石若みたいなタイプのドラマーって他にいないかもって思いながら聴いてました。そういうドラムがずっと鳴っていることが、このアルバムが他にない音楽に聴こえる最大の要因なのかなと。



石若:高校を卒業するまでは、本気でクリス・デイヴになりたいみたいな感じだったんですけどね(笑)。宮川純の『The Way』の「Just A moment」とか聴いてほしいです。これは99年のクリスのオマージュでした。







―ちなみに今の石若のドラミングは、クリス・デイヴに近いとは思わないけど、彼がようやく出したリーダー作『Drumheadz』(2018年)を聴いたときの感覚に近い印象はありました。『Drumheadz』って最初から終わりまでどこをどう切り取っても、ドラムが強烈にクリス・デイヴなんですよね。同じように『Answer to Remember』も超が付くほど石若のドラムなんですよ。それでここまでバラエティ豊かで、ポップさも持ち合わせた作品って他にないだろうから、すごく特殊な例だと思います。来年2月のリリースライブはどんなものになりそうですか?



石若:このアルバムの曲で、俺たちが普段通り「オラー!」ってやるのをお客さんが爆笑しながら見てもらえたら嬉しいです。俺たちはライブミュージックを大事にしているので、オーディエンスがその場に居合わせて、その楽しさを一緒に共有してくれたらいいなと。



―「ジャズミュージシャンって凄い」と思ってもらえたらいいですね。森山威男(※)くらい叩きまくると。



※山下洋輔トリオなどに参加してきた、日本を代表するジャズドラマー。爆発的なまでにパワフルなドラミングで知られ、彼のリーダー作は和製スピリチュアルジャズとしてUKでも高い人気を誇る。



石若:東京藝大の学園祭で、森山さんと45分くらいツインドラムをやったことがあるんですよ。観に来る人いるのかなって思ってたんですけど、ドラムセットを二台並べて演奏を始めたら、客がどんどん集まってきて(笑)。ステージの前方まで学生が寄ってきて、ロックフェスのように人で溢れかえっていました。



―それはすごいね(笑)。



石若:二人でずっとビートもなくフリーでドラムを叩きまくるのが45分間続くだけなんですけど、泣いてる人も爆笑している人も踊り狂っている人もいるわで。生き様っていうとアレですけど、そうやって見てもらえるのがいいなと思ったんですよね。



―カマシ・ワシントンのバンドもそうだけど、ジャズミュージシャンがバッキバキに演奏してるのを見ると、何をやっているかわからなくてもエネルギーやオーラに感動してしまうことがあるよね。石若駿もライブに来た人を圧倒させてくれるということですかね。



石若:そうですね。今までに自分がやってきたことの幅広さはあるけど、同時に俺はこれしかできないって演奏を見せられたらいいかなと思います。







